Kerkük’teki kritik pompa istasyonunun açılışıyla start verilen projede, ilk etapta günlük 300 bin varil ham petrol sevkiyatı hedefleniyor.

Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin ham petrol taşıma kapasitesini yükseltmek ve uluslararası pazarlara erişimde alternatif güzergâhlar yaratmak amacıyla eski Türkiye hattını yeniden faaliyete geçiriyor.

Irak resmi haber ajansı INA'nın paylaştığı bilgilere göre Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır’ın Kerkük’teki IT1 pompa istasyonunun açılışını yapmasıyla birlikte hattın yeniden işletilmesi süreci resmen başladı.

İKİ AŞAMALI KAPASİTE ARTIŞI: HEDEF 500 BİN VARİL

Teknik hazırlıkları süren projede sevkiyat kapasitesinin kademeli olarak artırılması planlanıyor:

• İlk Aşama: Hattın devreye alınmasıyla birlikte başlangıçta günlük 300 bin varil petrol taşınması öngörülüyor.

• İkinci Aşama: İkinci pompa istasyonundaki yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından günlük taşıma kapasitesi 500 bin varile çıkarılacak.

46 inç çapındaki boru hattı üzerinden gerçekleştirilecek sevkiyatlarda ham petrol; IT1 pompa istasyonundan sırasıyla IT1A istasyonuna ve MS ölçüm istasyonuna aktarılacak.

TAMAMEN YERLİ MÜHENDİSLİK İMKÂNLARIYLA ONARILDI

Yaklaşık on iki yıldır kullanılmayan altyapının ayağa kaldırılması sürecinde Irak’ın kendi teknik kapasitesi ön plana çıktı.

Kuzey Petrol Şirketi ve Petrol Projeleri Şirketi bünyesindeki Iraklı mühendisler ile teknik ekipler, bakanlığın diğer birimlerinin de desteğiyle hattın bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

İHRACAT GÜZERGÂHLARI ÇEŞİTLENİYOR

Irak Petrol Bakanlığı, bu hamlenin yalnızca mevcut taşıma kapasitesini artırmakla kalmayıp, ülkenin enerji altyapısını güçlendireceğini vurguluyor.

Türkiye’ye uzanan eski hattın yeniden devreye girmesiyle birlikte Bağdat yönetimi, ham petrol ihracatında tek bir güzergâha bağlı kalmayarak uluslararası pazarlara ulaşım seçeneklerini stratejik olarak çeşitlendirmiş olacak.