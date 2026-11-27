Ons altın yüzde 3'ün üzerinde prim yaparken, ons gümüş yüzde 7'yi aşan değer kazancıyla ralliye öncülük etti. Yurt içinde ise spot gram altın yeniden 6.000 TL psikolojik sınırının üzerine yerleşti.

Çarşamba günü Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test eden ons altın, tepki alımlarıyla güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. TSİ 14.42 itibarıyla piyasalarda oluşan güncel fiyatlama verileri şu şekilde kaydedildi:

• Açılış Fiyatı: 3.567,40 dolar

• Gün İçi En Yüksek: 3.685,27 dolar

• Gün İçi En Düşük: 3.557,78 dolar

• Güncel Fiyat ve Değişim: 3.674,81 dolar (+107,41 dolar / yüzde 3,01 yükseliş)

GRAM ALTIN 6 BİN TL ÜZERİNDE, GÜMÜŞTE YÜZDE 7’LİK SIÇRAMA

Küresel piyasalardaki yükseliş yurt içi altın ve gümüş fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Spot piyasada gram altın yüzde 3,44 artışla 6.014 TL seviyesine çıkarken, gün içinde 6.018 TL'yi gördü.

Kapalı Çarşı'da ise gram altın yüzde 1,24 yükselişle 6.098 TL, Cumhuriyet altını yüzde 1,34 artışla 41.029 TL'den işlem görüyor.

Gümüş tarafında ise çok daha sert bir yükseliş kaydedildi:

• Ons Gümüş: Gün içinde 44,57 dolara kadar yükselirken, yüzde 7,06 artışla 44,46 dolar seviyesinden işlem görüyor.

• Spot Gram Gümüş: Yüzde 7,30 oranında değer kazanarak 72,64 TL'ye ulaştı.

PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELİŞE KATILDI

Altın ve gümüşteki toparlanma dalgası diğer değerli metalleri de yukarı çekti. TSİ 11.35 itibarıyla platin yüzde 5,4 artışla 1.360 dolara, paladyum ise yüzde 4,6 yükselişle 913 dolara tırmandı.

Gümüş, platin ve paladyum haftayı güçlü değer kazançlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor.

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