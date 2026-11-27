Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki seyrin etkisiyle yatırımcıların güvenli limanı altındaki fiyat değişimleri yakından takip ediliyor.

27 Kasım 2026 Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren hem fiziki alım satım yapacak vatandaşlar hem de piyasa aktörleri güncel rakamlara odaklandı.

27 KASIM 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

• Gram Altın: 5.925,31 TL

• Çeyrek Altın: 9.710,00 TL

• Yarım Altın: 19.420,00 TL

• Cumhuriyet Altını: 40.518,00 TL

• Gremse Altın: 98.484,49 TL

• Ons Altın: 3.629,73 dolar

Not: Belirtilen rakamlar sabah saatlerindeki ilk satış verileri olup, gün içerisindeki küresel ons hareketliliği ve serbest piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişiklik gösterebilir.