Banka, bir hafta vadeli repo ihalelerini geçici süreyle durdururken, TL mevduat zorunlu karşılıklarına sağlanan faiz ve telafi ödemesi oranını 4 puan yükseltti.

TCMB tarafından yapılan resmi duyuruya göre, açık piyasa işlemleri çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici bir süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu adımın, piyasadaki Türk lirası likidite fazlasını kontrol altında tutmak ve kısa vadeli piyasa faizlerinin politika faiziyle uyumunu desteklemek amacıyla atıldığı değerlendiriliyor.

ZORUNLU KARŞILIK TELAFİ ORANI YÜZDE 90'A ÇIKARILDI

Merkez Bankası'nın aynı gün açıkladığı ikinci karar ise makroihtiyati çerçeveyi kapsıyor. Makrofinansal istikrarı desteklemek hedefiyle Türk lirası mevduatlar için ayrılan zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi ödemesi oranlarında iyileştirmeye gidildi:

• Önceki Oran: TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı

• Yeni Oran: TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 90'ı

Yapılan bu 4 puanlık artışla birlikte bankacılık sisteminin TL mevduat toplama maliyetlerinin hafifletilmesi ve Türk lirasına geçişin teşvik edilmesi amaçlanıyor.