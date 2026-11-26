Bakan Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut modelinin ilk etabında yer alan 1.071 konutun tamamlandığını duyurdu.

İlk teslimatların aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Kurum, bu konutların 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.

106 BİN 914 SOSYAL KONUTUN YAPIMI BAŞLADI, TAKSİTLER 6.750 TL

500 bin sosyal konut hamlesindeki son verileri paylaşan Bakan Kurum, Türkiye genelinde şu ana kadar 106 bin 914 konutun inşasına başlandığını ifade etti.

Kampanya dahilinde en yüksek konut payının 100 bin konutla İstanbul’a ayrıldığını vurgulayan Kurum, ödeme koşullarına dair detayları da hatırlattı:

• Peşinat Oranı: Yüzde 10

• Vade Süresi: 240 ay

• Başlangıç Taksiti: Aylık 6.750 TL

• Ekonomik Etki: Toplam 1,5 trilyon TL ekonomik hacim ve 300 farklı sektörde üretim desteği

Deprem bölgesindeki inşa süreçlerine de değinen Kurum, bugüne kadar 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, kalan konutların tamamının ise 2028 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI ARALIK 2027'YE UZATILDI

Bakan Kurum’un açıklamasındaki bir diğer önemli başlık ise İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Yarısı Bizden” kampanyasının süresinin Aralık 2027 sonuna kadar uzatıldığını duyuran Kurum, kampanya kapsamında bugüne kadar 544 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.