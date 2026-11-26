Aracı kurumların Borsa İstanbul’un havacılık devlerinden Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSU) hisselerine yönelik 12 aylık beklenti raporları gelmeye devam ediyor.

Kurum, daha önce 305,50 TL seviyesinde bulunan PGSUS hedef fiyatını 260,00 TL olarak aşağı yönlü güncellerken, hisse senedine yönelik "Al" tavsiyesini ise korudu.

HİSSEDE YÜZDE 69,71’LİK YÜKSELİŞ POTANSİYELİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Hedef fiyattaki aşağı yönlü revizyona karşın, PGSUS paylarının Borsa İstanbul’daki 153,20 TL olan son kapanış fiyatı baz alındığında, 260,00 TL’lik yeni beklenti hisse için yüzde 69,71 oranında güçlü bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Deniz Yatırım – Pegasus (PGSUS) Hedef Fiyat Raporu Özeti:

Değerlendirme Kriteri Güncel Veri Aracı Kurum Deniz Yatırım Eski Hedef Fiyat 305,50 TL Yeni Hedef Fiyat 260,00 TL Hisse Son Fiyatı (PGSUS) 153,20 TL Prim Potansiyeli %69,71 Yatırım Tavsiyesi Al Açıklanma Tarihi 26 Kasım 2026

Piyasa uzmanları, havacılık sektöründeki dönemsel maliyet ve yolcu trafiği beklentilerinin hedef fiyat güncellemelerinde etkili olduğunu belirtirken, mevcut fiyat çarpanlarının orta-uzun vadeli yatırımcılar açısından sunduğu getiri potansiyeline dikkat çekiyor.

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