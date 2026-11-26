Kuruluş tarafından 25 Kasım 2026 tarihinde duyurulan karara göre, şirketin uzun vadeli yabancı para ve Türk lirası notları BB-, not görünümleri ise Durağan olarak belirlendi.

Açıklamada ayrıca QNB Finansal Kiralama’nın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun AA(tur), Hissedar Destek Notu’nun (Shareholder Support Rating) ise bb- seviyesinde olduğu kaydedildi.

Fitch Ratings’in QNB Finansal Kiralama (QNBFK) İçin Açıkladığı Kredi Notları:

Derecelendirme Kategorisi Kredi Notu Görünüm Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu BB- Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu B - Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu BB- Durağan Kısa Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu B - Uzun Vadeli Ulusal Not AA(tur) - Hissedar Destek Notu (Shareholder Support Rating) bb- -

Fitch’in açıkladığı bu notlar, QNB Finansal Kiralama’nın hem ulusal ölçekteki güçlü kredi profilini hem de ana hissedar desteğine dayalı finansal yapısını teyit eden göstergeler olarak kayıtlara geçti.

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