Verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) bir haftada 531 milyar 82 milyon lira azalarak 33 trilyon 317 milyar 772 milyon liradan 32 trilyon 786 milyar 689 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde sektörün toplam kredi hacmi de 9 milyar 892 milyon liralık sınırlı bir düşüşle 29 trilyon 294 milyar 215 milyon liradan 29 trilyon 284 milyar 323 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINDA DÜŞÜŞ

Bireysel finansman tarafında da geri çekilme gözlendi. Tüketici kredilerinin toplam tutarı 4 milyar 816 milyon lira azalarak 3 trilyon 588 milyar 662 milyon liraya gerilerken, bu tutarın alt kırılımları şu şekilde oluştu:

İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 686 milyar 55 milyon TL

Konut Kredileri: 859 milyar 368 milyon TL

Taşıt Kredileri: 43 milyar 239 milyon TL

Taksitli ticari kredilerin hacmi 24 milyar 909 milyon liralık azalışla 4 trilyon 593 milyar 795 milyon liraya inerken; bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 61 milyar 985 milyon lira düşerek 3 trilyon 475 milyar 688 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı borçlarının 1 trilyon 332 milyar 953 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 142 milyar 734 milyon lirasını ise taksitsiz harcamalar oluşturdu.

MEVDUAT HESAPLARDA ÇIKIŞ YAŞANDI

BDDK bültenindeki diğer öne çıkan veriler ise takipteki alacaklar ve bankaların sermaye yeterliliği tarafında kaydedildi:

Kalem 20 Kasım 2026 Tutarı Haftalık Değişim Toplam Mevduat 32 trilyon 786 milyar 689 milyon TL -531 milyar 82 milyon TL Toplam Kredi Hacmi 29 trilyon 284 milyar 323 milyon TL -9 milyar 892 milyon TL Tüketici Kredileri 3 trilyon 588 milyar 662 milyon TL -4 milyar 816 milyon TL Bireysel Kredi Kartları 3 trilyon 475 milyar 688 milyon TL -61 milyar 985 milyon TL Takipteki Alacaklar 1 trilyon 22 milyar 299 milyon TL +16 milyar 32 milyon TL Yasal Öz Kaynaklar 6 trilyon 300 milyar 598 milyon TL +82 milyar 637 milyon TL

Sektörde takipteki alacaklar önceki haftaya kıyasla 16 milyar 32 milyon lira artarak 1 trilyon 22 milyar 299 milyon liraya ulaşırken, bu tutarın 746 milyar 25 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise haftalık bazda 82 milyar 637 milyon liralık güçlü bir artışla 6 trilyon 300 milyar 598 milyon liraya yükseldi.