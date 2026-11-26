Küresel havacılık sektöründe artan maliyetler ve finansman sorunları hava yolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor. Avrupa ile ABD arasında düşük maliyetli uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştiren Norse Atlantic Airways, 26 Kasım itibarıyla tüm seferlerini durdurdu.

Şirket yönetimi, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kısa vadeli finansman ihtiyacının acilen karşılanması gerektiğini bildirdi. Finansman görüşmelerinden sonuç alınamaması durumunda yönetim kurulunun iflas başvurusunda bulunması bekleniyor.

HİSSELERİ YÜZDE 85'E VARAN DEĞER KAYBETTİ

Norse Atlantic, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada mali durumunun kritik seviyeye ulaştığını ve faaliyetlerini sürdürebilmek için ek finansmana ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu.

Açıklamanın ardından şirketin Oslo Borsası'nda işlem gören hisselerinde yüzde 85'e varan değer kaybı yaşandı.

Şirket yönetimi, aynı gün 52 milyon dolar tutarındaki teminatlı tahvillerin sahipleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Yüzde 15 faiz oranına sahip tahviller, şirketin finansman yükünün önemli kalemleri arasında bulunuyor.

INDİGO ANLAŞMASININ SONA ERMESİ FİNANSAL SORUNLARI DERİNLEŞTİRDİ

Norse Atlantic'in finansal sıkıntılarında uçak kiralama anlaşmalarındaki gelişmeler de etkili oldu. Şirketin, Hindistan merkezli IndiGo ile yaptığı ve 12 uçaklık Boeing 787-9 filosunun altısını kapsayan kiralama anlaşması 1 Kasım'da sona erdi.

Öte yandan Norse Atlantic'in operasyonlarını durdurması, Pakistan Uluslararası Havayolları'nın İngiltere çıkışlı uçuşlarını da etkiledi. Pakistanlı hava yolu şirketinin Londra-İslamabad ve Manchester-Lahor seferleri 25 Kasım'da iptal edildi.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE MALİYET BASKISI ARTIYOR

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarına yansıması ve jet yakıtı maliyetlerindeki yükseliş, özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin finansal dengelerini olumsuz etkiliyor.

Norse Atlantic yönetimi, uçuşların durdurulmasından etkilenen yolculardan özür diledi. Şirketin yeniden operasyonlarına başlayıp başlayamayacağı ise yürütülen finansman görüşmelerinin sonucuna bağlı olacak.