Katılımevim (KTLEV) hisselerinde yükseliş ivmesi devam ediyor. 26 Kasım 2026 tarihinde yüzde 9,95 yükselişle 7,29 TL'ye ulaştı. Saat 13.51 itibarıyla alım tarafında A1 Yatırım, satış tarafında ise İş Yatırım ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Katılımevim hisselerinde hareketlilik sürüyor. KTLEV, üst üste ikinci işlem gününde tavan seviyesine yükselerek yatırımcıların dikkatini çekti.

26 Kasım Perşembe günü yüzde 9,95 değer kazanan KTLEV hisseleri 7,29 TL'den işlem gördü. Hisse haftalık bazda yüzde 3,5 değer kaybederken aylık bazda yüzde 77,80 prim yaptı.

KTLEV'DE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Saat 13.51 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımına göre Katılımevim hisselerinde en yüksek net alım 3 milyon 28 bin 848 lotla A1 Yatırım tarafından gerçekleştirildi. A1 Yatırım'ı 1 milyon 438 bin 841 lotla Yatırım Finansman takip etti.

KTLEV'de en çok net alım yapan aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet A1 3.028.848 63,35 7,29 Yatırım Finansman 1.438.841 30,09 7,29 Piramit 200.000 4,18 7,29 INFO 113.380 2,37 7,29

Kaynak: ForInvest

KTLEV'DE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ise İş Yatırım 663 bin 783 lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. Ziraat Yatırım 570 bin 56 lotla ikinci, Deniz Yatırım ise 534 bin 825 lotla üçüncü oldu.

En çok net satış yapan ilk 5 aracı kurum şu şekilde:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet İş Yatırım -663.783 13,88 7,29 Ziraat Yatırım -570.056 11,92 7,29 Deniz Yatırım -534.825 11,19 7,29 Garanti -442.523 9,26 7,29 Midas -429.995 8,99 7,29

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