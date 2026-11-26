Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla yüzde 2,38 yükselişle 10.910 puandan işlem gördü. Endeksteki yükselişle birlikte bazı hisselerde yüzde 10'a varan primler kaydedilirken, düşüş tarafında da taban seviyesine yaklaşan hisseler dikkat çekti.

Günün ilk yarısında hisse bazlı hareketlilik de dikkat çekti. FZLGY ve OZRDN yüzde 10 yükselişle günün en çok kazandıran hisseleri arasında ilk sırayı paylaşırken, DOGUB yüzde 10 düşüşle en çok kaybettiren hisse oldu.

26 KASIM'DA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Saat 13.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisseler ve güncel fiyatları şöyle sıralandı:

Hisse Fiyat (TL) Değişim FZLGY 7,15 %10,00 OZRDN 14,52 %10,00 KLSER 15,21 %9,98 GZNMI 18,32 %9,96 KTLEV 7,29 %9,95 YAYLA 9,61 %9,95 SMRVA 4,43 %9,93 KATMR 1,34 %9,84 TEHOL 2,35 %9,81 QUAGR 1,46 %9,77

26 KASIM'DA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün en çok değer kaybeden hissesi yüzde 10 düşüşle DOGUB oldu. TRHOL ve GUNDG yüzde 9,99 kayıpla ikinci sırada yer aldı.

Saat 13.00 itibarıyla en çok düşen 10 hisse ise şöyle:

Hisse Fiyat (TL) Değişim DOGUB 41,04 %-10,00 TRHOL 74,75 %-9,99 GUNDG 136,10 %-9,99 LYDHO 16,24 %-9,98 IEYHO 10,29 %-9,97 IDGYO 3,07 %-9,97 ARMGD 71,55 %-9,94 MAGEN 3,72 %-9,93 LIDER 5,55 %-9,90 HEDEF 4,02 %-9,87

Borsa İstanbul'da günün geri kalanında endeksin yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği ve hisse bazlı hareketlerin nasıl şekilleneceği yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.