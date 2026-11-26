Borsa İstanbul'da işlem gören BALSU Gıda'nın ortaklarından BG Holding A.Ş., şirketteki payını artırdı. Holding, 25 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği hisse alım işlemini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP açıklamasına göre BG Holding, BALSU Gıda paylarında 6,18 TL ile 6,20 TL fiyat aralığından toplam 340 bin 594 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.

BG HOLDİNG'İN BALSU'DAKİ PAYI ARTTI

Gerçekleştirilen alımın ardından BG Holding'in BALSU Gıda sermayesindeki pay oranı yüzde 49,16'dan yüzde 49,19'a yükseldi. Holdingin şirketteki oy haklarının oranı ise yüzde 70,43'ten yüzde 70,45'e çıktı.

İşlem sonrasında BG Holding'in BALSU Gıda'daki nominal pay miktarı 546 milyon 630 bin 198 TL'den 546 milyon 970 bin 792 TL'ye ulaştı.

Söz konusu bildirim, BG Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cüneyd Zapsu tarafından yapıldı.

Hisseler güne yükselişle giriş yaptı. BALSU hisseleri TSİ 12.27 itibarıyla yüzde 3,23’lük yükselişle 6,40 TL’den işlem gördü.

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