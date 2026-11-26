Borsa İstanbul’da 26 Kasım 2026 Perşembe günü öğle seansı itibarıyla aracı kurum dağılımı verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Yabancı yatırımcı işlemlerinin önemli adreslerinden biri olan HSBC, gün ortasına yaklaşırken -253.878.173 TL net işlem hacmiyle piyasada güçlü bir satıcı konumunda yer aldı.

HSBC’NİN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

HSBC’nin alım tarafındaki işlemlerinde ilk sırada 365.146 lot ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) yer aldı.

Toplam alımların yüzde 24,37’sini oluşturan YKBNK’yı, 350.000 lot ile Çemaş Döküm (CEMAS) ve 118.140 lot ile Tofaş (TOASO) takip etti.

Halkbank (HALKB) ve Mavi Giyim (MAVI) ise yüzer bin lotluk alımlarla listede kendine yer buldu.

SATIŞ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE HEKTS VE ÇİMENTO HİSSELERİ VAR

Satış tarafında ise oldukça yüksek montanlı lot çıkışları gözlendi. HSBC, saat 12:07 itibarıyla en yoğun satışı 9.434.749 lot ile Hektaş (HEKTS) paylarında gerçekleştirdi.

Kurumun toplam satışlarının yüzde 34,13’ünü tek başına HEKTS oluştururken, ikinci sırada 5.922.213 lot ile Batıçim (BTCIM) yer aldı.

Gen İlaç (GENIL), Türkiye Sigorta (TURSG) ve Batısöke Çimento (BSOKE) de satış listesinin üst sıralarında dikkat çekti.

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