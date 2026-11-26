Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puandan kapanış yaptı. BIST 50 endeksinde toplam işlem hacmi 91 milyar 257 milyon 832 bin 608 TL olurken en fazla açığa satış yapılan hisseler de belli oldu.

Açığa satış işlem hacminde bankacılık hisseleri öne çıkarken Akbank, Yapı Kredi ve Aselsan listenin ilk üç sırasında yer aldı.

BIST 100 BUGÜN NE DURUMDA?

Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert satışların ardından bugün toparlanma eğilimi öne çıktı. Önceki işlem gününü yüzde 2,83 düşüşle 10.655,74 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 26 Kasım 2026 saat 10.26 itibarıyla yüzde 1,35 yükselişle 10.799,77 puandan işlem görüyor.

AKBANK AÇIĞA SATIŞ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Akbank (AKBNK), 1 milyar 898 milyon TL'yi aşan açığa satış işlem hacmiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Akbank'ı 1 milyar 394 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) ve 1 milyar 6 milyon TL ile Aselsan (ASELS) takip etti.

25 KASIM EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Açığa Satış Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL) AKBNK 1.898.433.729 30.661.027 61,917 YKBNK 1.394.380.653 40.337.478 34,568 ASELS 1.006.781.169 3.151.529 319,458 ASTOR 812.310.479 5.313.168 152,886 GARAN 668.446.345 4.734.452 141,188 BIMAS 652.442.430 1.794.146 363,651 TUPRS 623.837.450 1.961.134 318,10 THYAO 575.489.288 1.810.255 317,905 EREGL 545.695.234 18.693.914 29,191 ISCTR 508.026.599 42.292.522 12,012

BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

En yüksek açığa satış işlem hacmine sahip 10 hisse arasında Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası olmak üzere dört bankacılık hissesi yer aldı.

İşlem adedi bakımından ise İş Bankası 42 milyon 292 bin 522 lotla listedeki hisseler arasında ilk sırada bulunurken Yapı Kredi 40 milyon 337 bin 478 lotla ikinci sırada yer aldı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını satması veya satışına ilişkin emir vermesi işlemidir. Yatırımcılar, fiyat düşüşlerinden kazanç sağlamak veya mevcut pozisyonlarını risklere karşı korumak amacıyla açığa satış yapabiliyor.

Açığa satış işlem hacminin yüksek olması, ilgili hisse senedinin fiyatının kesin olarak düşeceği anlamına gelmiyor.