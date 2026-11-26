Borsa İstanbul'da yatırımcılar yeni işlem gününe küresel piyasalardaki gelişmeler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve şirketlerden gelen açıklamalarla başlıyor. BIST 100 endeksinde hafif alıcılı açılış beklenirken sermaye artırımları, temettü ödemeleri, şirket haberleri ve pay alım-satım işlemleri de günün gündeminde yer alıyor.

İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü borsa yatırımcılarının takip edeceği gelişmeler, kritik destek ve direnç seviyeleri ile şirketlerden gelen son haberler...

KÜRESEL PİYASALARDA NELER OLDU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Fed'in Bej Kitap raporuna göre işletmelerin girdi maliyetleri, satış fiyatlarından daha hızlı arttı.

ABD yönetimi, Çin ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

AB Komisyonu, ABD'nin Avrupa sanayisinin kapasite fazlasına yol açtığı yönündeki iddiasını reddetti. Komisyon, alınacak tedbirlerin Turnberry ticaret mutabakatına ve yüzde 15'lik tarife tavanına uygun olmasını beklediğini bildirdi.

ABD Federal İletişim Komisyonu, SpaceX'in uzayda veri merkezleri kurmak amacıyla 1 milyona kadar uydu fırlatma talebini onayladı.

Nvidia, kripto madenciliği gelirlerine ilişkin açıklamaları nedeniyle 290 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

ABD piyasaları bugün Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.

Finansal İstikrar Raporu 28 Kasım'da yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

BORSA İSTANBUL'DA AÇILIŞ BEKLENTİSİ

BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı başlaması bekleniyor. VİOP 30 Endeks kontratında da hafif alıcılı açılış öngörülüyor.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem gününde 13.750-14.171 puan aralığında hareket ederek günü 13.812 uzlaşma fiyatından tamamladı.

Kontrattaki açık pozisyon sayısı 23.048 artarak 572.021'e ulaştı. VİOP akşam seansı ise normal seans kapanışının 111 puan üzerinde tamamlandı.

Kontratın 60 dakikalık hareketli ortalamasının bulunduğu 14.264 seviyesinin altında seyretmesi, kısa vadeli düşüş eğilimini güçlendiriyor.

Teknik değerlendirmede yükselişin devamı açısından 14.200 seviyesinin aşılması önem taşıyor.

Destek seviyeleri: 12.600 ve 13.200

Direnç seviyeleri: 14.200 ve 14.600

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 25 Kasım 2026 tarihli önemli KAP bildirimlerinden öne çıkan gelişmeler şöyle:

AVPGY – 2026 yılında 5,7 milyar TL ciro, 3,0 milyar TL FAVÖK, 2,0 milyar TL yatırım harcaması beklendiği açıklandı.

AVPGY – 2027 yılında 5,4 milyar TL ciro, 4,0 milyar TL FAVÖK, 2,0 milyar TL yatırım harcaması beklendiği açıklandı.

ANELE – Anel Net Teknik, Anel Holding ve Anelyapı Gayrimenkul’ün şirketçe devralınması kapsamında devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme süreci kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ASTOR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA+(tr)’den AA-(tr)’ye geriledi.

AZTEK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB(tr)’ye geriledi.

ARCLK – Şirket bağlı ortaklığı Beko BV’nin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

BAGFS – Ahmet Gençer tarafından 2024 yılı Genel Kurul toplantısı kapsamında açılan davanın reddine karar verildiği açıklandı.

BLUME – Zeynep Öztunç tarafından 181.008 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BETAE – Şirketin, 546.500 euroluk iş aldığı açıklandı.

BRSAN – Şirket bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe’nin 127 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

DARDL – 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

EGGUB – Yahya Kemal Gençer tarafından 2026’da yapılan Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali istemiyle açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 28,8 milyon TL tutarında pamuk satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ENERY & AHGAZ – Şirketin bağlı ortaklığı Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım’ın Niğde Çukurkuyu’yu kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsam genişlemesin EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

GLYHO – 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

IMASM – Şirketin, 2,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

KATMR – Şirketin, 24,4 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

KLYPV – Şirket ile Talon PV LLC arasında bağlayıcı olmayan bir İyi Niyet Anlaşması imzalandığı açıklandı.

KCAER – KCR Yüksek Teknoloji unvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

KGYO – Turkrating ile Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

KLSYN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den BBB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

LIDFA – 188 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

METEN – Şirketin, Sivas RES ihalesini kazandığı ve 320 MWe bağlantı kapasitesi için YEKA RES – 2026 sözleşmesini imzalamaya davet edildiği, kazanılan teklifin 9,6 milyon euro olduğu açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 446 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 462 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PCILT – Şirketin, 5 adet bağlı ortaklığının temettü dağıtımı kapsamında şirkete düşen toplam temettü tutarının 269,8 milyon TL olduğu açıklandı.

PCILT – Şirketin, bağlı ortaklıklarının sermaye artırımına katılım sağlayacağı açıklandı.

SKLYP – VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

SMRVA – TMSF’nin şirkete kayyım olarak atandığı açıklandı.

TCELL – LetterOne grubunun kendi bünyesindeki yeniden yapılanma kapsamında şirketler arası pay devri gerçekleştirildiği, TCELL’in %19,8'lik ortaklık payında herhangi bir değişiklik bulunmadığı, TCELL açısından doğrudan bir etkisi olmadığı açıklandı.

TTRAK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TKNKA & PASEU & SELEC – VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

USAK – Şirket tarafından ihraç edilen TRFUSAK12729 ISIN kodlu bononun şirketin konkordato süreci sebebiyle vade tarihinde gerçekleştirilemediği açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 464,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VESTL – Yurt dışında 137,5 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.099 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 1.826 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

DIRIT – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LYDYE – Şirket sermayesinin 1,9 milyon TL’den %428,8 oranında bedelsiz olarak 8,1 milyon TL artışla 10 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

MMCAS – Tahsisli sermaye artırımının işlemden kaldırıldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 25 Kasım 2026 tarihli önemli KAP açıklamaları şöyle:

AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.866.042 adet pay 2,13 – 2,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 23,34 – 23,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 393.372 adet pay 41,72 – 42,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 2,84 – 2,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.604.506 adet pay 15,96 – 16,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.379.494 adet pay 8,26 – 8,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 167,80 – 172,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

BNTAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 4,92 TL fiyattan geri alındı.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 186.027 adet pay 1,37 – 1,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 13,75 – 14,71 TL fiyat aralığından 934.254 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,77’ye yükseldi.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 31.300 adet pay 99,50 – 101,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.483 adet pay 17,84 TL fiyattan geri alındı.

DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 4,98 TL fiyattan 50.300 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,72’ye yükseldi.

DAGI – Bank of America Corporation tarafından 4,99 – 5,07 TL fiyat aralığından 492.988 adet alış ve 933.042 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,96’ya geriledi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,98 TL fiyattan geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 126.576 adet pay 14,58 – 14,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 3,77 – 3,92 TL fiyat aralığından 328.402 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,91’e yükseldi.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.550.000 adet pay 2,25 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.269.351 adet pay 13,75 – 14,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

ECILC & ECZYT – ECZYT tarafından 44,20 – 45,38 TL fiyat aralığından 563.032 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,70’e yükseldi.

GARAN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 3.630.000 adet pay 137,40 – 144,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 578.308 adet pay 4,48 – 4,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 182.168 adet pay 264,50 – 269,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 14,50 TL fiyattan geri alındı.

IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,76 – 5,80 TL fiyat aralığından 713.464 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı %5,63’e yükseldi.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 47,82 – 49,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOCMT – Demir çelik ticareti, holding, finansman ve yatırım faaliyetlerini yürütecek yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

KRPLS – Korozo Ambalaj tarafından 9,96 – 10,28 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %57,03’e yükseldi.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 15,02 – 15,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRSTL – Kristal Gıda tarafından 5,07 – 5,30 TL fiyat aralığından 1.913.634 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,27’ye yükseldi.

LIDER – Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas tarafından 6,84 – 7,53 TL fiyat aralığından 5.170.865 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %76,45’e geriledi.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 4,89 – 4,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 0,88 TL fiyattan geri alınd.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 472.108 adet pay 19,92 – 20,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

MARBL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 8,22 – 8,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 31,84 – 32,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 303.063 adet pay 6,82 TL fiyattan geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 3,03 TL fiyattan geri alındı.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 7,93 TL fiyattan 157.540 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,08’e yükseldi.

MAGEN – Geri alınan 2.525.474 adet pay 4,58 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 73,7 milyon TL zarar elde edildi.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.151 adet pay 27,82 – 27,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,44 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 26,01 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.887.266 adet pay 1,94 – 2,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 86.000 adet pay 19,66 – 20,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 6,41 – 6,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 165,50 – 171,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

TURSG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 52.850.000 adet pay 2,81 – 2,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Bank of America Corporation tarafından 34,94 – 35,86 TL fiyat aralığından 9.365.292 adet alış ve 11.252.618 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,96’ya geriledi.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 183,80 – 186,30 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,03’e yükseldi.

TCKRC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.829 adet pay 115,62 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 5,46 – 5,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 130.000 adet pay 5,63 – 5,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat FROTO 3,0700 2,6095 %4,59 26.11.2026 66,90 63,85

Bugün genel kurulu olan şirketler

Hisse Şirket Genel Kurul Türü Saat TMSN Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Olağan 11:00

(İNFO YATIRIM)