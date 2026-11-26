Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

Fon soruşturması kapsamında üç BDDK yöneticisinin tutuklanmasının ardından Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevinden affını sunduğunu açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na resmi yazı göndererek Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti. Kavcıoğlu hakkında 19 Kasım’da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Kavcıoğlu’nun Katılımevim’in finansmanı amacıyla Pusula Portföy fonlarına 6 milyar lira aktarılmasını istediğini iddia etmişti.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise savcılığa verdiği ek ifadede, Kavcıoğlu’nun Pusula Grubu’nun satın alınması için kendisine baskı yaptığını öne sürmüştü.