Ford Otosan (FROTO) bugün pay başına net 2,6095 TL temettü dağıtıyor. Yüzde 4,59 temettü verimiyle öne çıkan hissenin yeni baz fiyatı belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), bugün pay başına brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL nakit temettü dağıtacak. Yüzde 4,59 temettü verimine sahip şirketin payları, 26 Kasım 2026 itibarıyla temettü hakkı olmadan işlem görmeye başlayacak.
FORD OTOSAN TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek nakit kâr payı dağıtımına ilişkin ödemeler 30 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcıların hesaplarına geçecek.
FROTO'NUN TEMETTÜ SONRASI BAZ FİYATI BELLİ OLDU
Önceki işlem gününü 66,90 TL seviyesinden tamamlayan Ford Otosan paylarının temettü düzeltmesi sonrası baz fiyatı 63,85 TL olarak hesaplandı.
FORD OTOSAN 2026 TEMETTÜ BİLGİLERİ
|Temettü Bilgileri
|FROTO
|Pay Başına Brüt Temettü
|3,07 TL
|Pay Başına Net Temettü
|2,6095 TL
|Brüt Temettü Verimi
|%4,59
|Temettü Hak Kullanım Tarihi
|26 Kasım 2026
|Temettü Ödeme Tarihi
|30 Kasım 2026
|Önceki Kapanış Fiyatı
|66,90 TL
|Temettü Düzeltmesi Sonrası Baz Fiyat
|63,85 TL
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