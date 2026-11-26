Link Bilgisayar (LINK), Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ve ofis binası projesinin otomasyon sistemleri kapsamında KDV dahil 2 milyon 214 bin dolarlık sözleşme imzaladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ardalya İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı ile söz konusu sözleşme 25 Kasım 2026 tarihinde imzalandı.

AKILLI OTOPARK SİSTEMİ KURULACAK

Proje kapsamında yeni inşa edilen otoparka bütünleşik bir teknoloji altyapısı kazandırılacak.

Sözleşme kapsamında hayata geçirilecek sistemler şöyle:

Yeni nesil akıllı otopark yönetim sistemleri

Görüntü tabanlı araç algılama ve plaka tanıma teknolojileri

Akıllı sensörler

Dijital yönlendirme sistemleri

Merkezi yönetim yazılımı

Entegre sürdürülebilirlik çözümleri

Kurulacak altyapıyla otopark operasyonlarının gerçek zamanlı ve merkezi olarak yönetilmesi, gereksiz araç dolaşımının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

FİNANSAL PERFORMANSA OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

Link Bilgisayar, sözleşmenin akıllı altyapı teknolojileri, akıllı mobilite, sürdürülebilirlik ve sistem entegrasyonu alanlarındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını bildirdi.

Şirket, anlaşmanın faaliyetlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlamasını beklediğini açıkladı.

Şirketin KAP açıklamasının tamamı şu şekilde;

Şirketimiz Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı A.Ş. ile Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ardalya İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı arasında, "THY A.O. İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Yapım İşleri" projesinin otomasyon sistemi işleri kapsamında, KDV dahil 2.214.000 USD bedelli sözleşme 25.11.2026 tarihinde imzalanmıştır.

Proje kapsamında, yeni inşa edilen otoparkın akıllı, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir bir yönetim altyapısına kavuşturulması amacıyla; yeni nesil akıllı otopark yönetim sistemleri, görüntü tabanlı araç algılama ve plaka tanıma teknolojileri, akıllı sensörler, dijital yönlendirme sistemleri, merkezi yönetim yazılımı ve entegre sürdürülebilirlik çözümlerinden oluşan bütünleşik bir teknoloji altyapısı hayata geçirilecektir.

Söz konusu bütünleşik teknoloji altyapısı ile kullanıcıların park alanlarına hızlı ve kolay erişiminin sağlanması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, gereksiz araç dolaşımının azaltılması, otopark operasyonlarının gerçek zamanlı ve merkezi olarak yönetilmesi, zaman, enerji ve kaynak kullanımında verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Karbon ayak izi hesaplama, izleme ve raporlama kabiliyetlerinin otopark yönetim süreçlerine entegre edilmesiyle çevresel performansın ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu sözleşme, Şirketimizin akıllı altyapı teknolojileri, akıllı mobilite, sürdürülebilirlik ve sistem entegrasyonu alanlarındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yüksek katma değerli teknoloji çözümlerine dayalı büyüme stratejisi açısından önem taşımaktadır.

Sözleşmenin Şirketimizin faaliyetlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.