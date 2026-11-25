Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN), ortaklarından GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.'nin gerçekleştirdiği hisse alım işlemini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

GÜRİŞ İnşaat, 25 Kasım 2026 tarihinde 7,93 TL ortalama fiyat üzerinden 157.540 adet MOGAN hissesi satın aldı. İşlemin toplam tutarı 1.250.002 TL olarak açıklandı.

MOGAN'DAKİ PAYI YÜKSELDİ

Söz konusu alımın ardından GÜRİŞ İnşaat'ın Mogan Enerji sermayesindeki payı yüzde 11,0780'e ulaştı.

GÜRİŞ İnşaat, hisse alımının şirketin faaliyetlerine, büyüme potansiyeline ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ortaklarımızdan GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.'den aldığımız bildirim aşağıda yer almakta olup ekte ayrıca yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

"MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerine, büyüme potansiyeline ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesine olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, 25.11.2026 tarihinde MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da 7,93- TL ortalama fiyattan toplam 157.540- TL nominal değerli (157.540 adet) hisse alış işlemi firmamızca gerçekleştirilmiştir. İşleme konu toplam tutar 1.250.002 TL (Bir milyon iki yüz elli bin iki Türk Lirası) olup bu işlemle birlikte MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payımız 25.11.2026 tarihi itibarıyla %11,0780'e ulaşmıştır.

GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş. olarak, MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'ye olan bağlılığımızı ve desteğimizi tam olarak sürdürmekteyiz."

İşbu özel durum açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, iki metin arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.