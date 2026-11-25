Ekonomik büyüme, açıklanan ikinci tahmin verileriyle yukarı yönlü revize edilirken yatırım ve tüketici harcamalarındaki artış belirleyici oldu.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), 2026 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme verilerinin ikinci tahminini açıkladı.

Buna göre ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 büyüdü. Piyasa beklentisi ise büyümenin yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'NİN BÜYÜME VERİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

BEA'nın açıkladığı ikinci tahmin verilerine göre, üçüncü çeyrek büyümesi daha önce yayımlanan öncü tahmindeki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 4,3'e yükseltildi. Böylece büyüme tahmini 0,9 puan yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

ABD ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2 büyüme kaydetmişti. Son veriler, ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte hız kazandığını ortaya koydu.

YATIRIM VE TÜKETİCİ HARCAMALARI BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

Büyüme verisindeki yukarı yönlü revizyonda yatırım ve tüketici harcamalarına ilişkin tahminlerin yükseltilmesi etkili oldu.

Söz konusu harcamaların yanı sıra kamu harcamalarındaki artış da ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyümesine katkı sağladı.

Beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verisi, ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergilediğini gösterdi.