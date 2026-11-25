ABD, küresel ticareti yakından ilgilendiren yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), sekiz ay süren haksız ticaret uygulamaları soruşturmasının ardından 16 ticaret ortağına yönelik yeni tarifeleri açıkladı.

Düzenleme kapsamında Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Güney Kore gibi ABD'nin yakın ticaret ortakları da yer aldı.

ÇİN'E YÜZDE 20 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Çin'den ithal edilen ürünlere 2018 yılında yürürlüğe giren gümrük vergilerine ek olarak yüzde 20 oranında yeni vergi uygulanacak.

Açıklanan gümrük vergisi oranları şöyle:

Ülke / Bölge Gümrük vergisi Çin %20 (ek vergi) Avrupa Birliği %15 Japonya %15 Güney Kore %15 İsviçre %15 Tayland %18 Singapur %10 Vietnam %20 (anlaşma şartıyla) Hindistan %17 (anlaşma şartıyla)

BREZİLYA'YA YÖNELİK YENİ VERGİ ÖNERİSİ

ABD, Vietnam ve Hindistan'a yönelik yeni tarifeleri anlaşma sağlanması koşuluna bağladı.

Öte yandan Brezilya'dan ithal edilen imalatı tamamlanmış uçaklara yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanması da önerildi.