ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları açısından kritik önem taşıyan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ekim ayı verileri açıklandı.

ABD'de PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı. Yıllık artış, yüzde 3,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,6 olarak gerçekleşmişti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle veri öncesinde sert satış baskısıyla karşılaşan ons altın, bir önceki işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmişti.

Kritik enflasyon verisinin ardından altında düşüş iyice derinleşti. Ons altın yüzde 2,15 düşüşle 3.476,95 dolar gram altın ise yüzde 2,04 azalışla 5.665,09 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL ise verinin ardından yüzde 0,11 artışla 50,67 TL bandında.

Açıklanan veriler, Fed'in aralık ayındaki faiz kararı açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.