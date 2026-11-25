8 yıl vadeli teminatlı kredi olarak yapılandırılan kaynak, şirketin Türkiye’deki bağlı ortaklığı Kazan Soda’nın kapsamlı yatırım programında değerlendirilecek.

Taahhüt edilen krediyle, Kazan Soda’nın mevcut operasyonlarının sürdürülebilirliğini, verimliliğini ve iklim dayanıklılığını artırmaya yönelik projeler hayata geçirilecek. Yatırım programı kapsamında öne çıkan başlıklar şunlar:

• Arıtılmış kentsel atık suların üretim süreçlerinde yeniden

kullanılması ve kapalı devre soğutma sistemlerinin kurulması

• Üretimde kullanılan malzemelerin geri kazanılarak tekrar sürece dahil edilmesi

• Ürün lojistiğinin kara yolundan demir yoluna kaydırılması amacıyla yeni bir demir yolu bağlantısı inşa edilmesi

• Yüksek katma değerli sodyum bikarbonat türlerinin üretimine yönelik pilot tesislerin kurulması

Bu yatırımlarla özellikle su kıtlığı riskine karşı direncin artırılması, dışarıdan tedarik edilen enerji ile ham madde kullanımının azaltılması ve Kazan Soda’nın küresel rekabet gücünün pekiştirilmesi hedefleniyor.

ÜRETİMİN YÜZDE 80’İ İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye ve ABD’de doğal soda külü üretim tesisleri işleten WE Soda, Türkiye’deki üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini dünya genelindeki pazarlara ihraç ediyor.

Cam sanayisinden deterjan ve kimya üretimine, su arıtma tesislerinden baca gazı arıtımına kadar pek çok kritik endüstriyel alanda temel ham madde olarak kullanılan soda külünün, söz konusu yeşil finansman ile çok daha düşük çevresel ayak iziyle üretilmesi amaçlanıyor.