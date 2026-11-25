2027 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteğinin kapsamı daralıyor. Elektrikte yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim sınırını aşan konut abonelerinin faturalarının yüzde 104, doğal gazda ise belirlenen tüketim limitlerini aşan abonelerin faturalarının yüzde 75 artabileceği belirtiliyor. Dört kişilik bir ailenin temel elektrikli ev aletleriyle yaptığı tüketimin bile yeni sınırı aşması dikkat çekiyor.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında uygulanan devlet desteğinde yeni bir döneme giriliyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla elektrik tüketiminde yıllık sınır 3 bin kilovatsaate, aylık ortalama tüketim sınırı ise 250 kilovatsaate düşürülecek. Belirlenen sınırı aşan konut aboneleri, sabit tarifeden çıkarılarak değişken fiyat tarifesine geçirilecek.

TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni düzenlemenin elektrik faturalarına olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ELEKTRİK FATURALARI YÜZDE 104 ARTABİLİR

Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre 2026 yılı boyunca elektrik faturalarının toplamı 9 bin 864 TL'yi aşan konut aboneleri, 1 Ocak 2027'den itibaren değişken fiyat tarifesine alınacak.

Mevcut durumda aylık ortalama 822 TL elektrik faturası ödeyen bu abonelerin faturalarının 2027 yılında 1.676 TL'ye yükselebileceği ifade edildi. Bu hesaplamaya göre elektrik faturalarındaki artış yüzde 104 seviyesine ulaşabilecek.

Yavuzyılmaz, vatandaşların konut ve apartman elektrik faturalarının yanı sıra sokak aydınlatması için de vergi ödediğini belirterek elektrik giderlerinin vatandaş üzerindeki yüküne dikkat çekti.

DOĞAL GAZ FATURALARINDA YÜZDE 75 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Elektrikteki düzenlemenin yanı sıra doğal gaz tüketiminde de destek sınırları gündemde. Belirlenen tüketim limitlerini aşan abonelerin daha yüksek faturalarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Yavuzyılmaz'ın verdiği örneğe göre mevcut durumda 2 bin TL doğal gaz faturası ödeyen bir abonenin faturası, tüketim sınırını aşması halinde 3 bin 500 TL'ye çıkabilecek. Bu da yüzde 75'lik artış anlamına geliyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pandemi döneminde başlatılan destek modelinin mevcut haliyle devam ettirilmesinin artık mümkün olmadığını söyledi.

Desteklerin ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, dar gelirli, sabit gelirli ve en düşük emekli maaşını alan vatandaşlara daha fazla destek sağlanacağını ifade etti.

Bayraktar, yüksek elektrik tüketimi olan abonelerle düşük tüketimli abonelere aynı oranda destek verilmesinin sosyal adalet açısından doğru olmadığını belirterek desteklerin ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN ELEKTRİK TÜKETİMİ BİLE SINIRI AŞIYOR

Yeni uygulamada belirlenen yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim sınırının, dört kişilik bir ailenin temel elektrikli ev aletleriyle yaptığı tüketimle dahi aşılabileceği hesaplandı.

Örnek tüketim hesabına göre evlerde kullanılan cihazların aylık elektrik tüketimleri şöyle:

Klima: 90,72 kWh

Ütü: 41,60 kWh

Buzdolabı: 29,57 kWh

Üç klasik ampul: 25,20 kWh

Bulaşık makinesi: 22,03 kWh

Çamaşır kurutma makinesi: 21,60 kWh

Fırın: 15 kWh

Çamaşır makinesi: 14,06 kWh

Diğer elektrikli cihazların tüketimleri de hesaba katıldığında dört kişilik bir ailenin aylık toplam elektrik tüketimi 252,61 kilovatsaate ulaşıyor.

Bu hesaplamaya göre yıllık tüketim 3 bin 31,33 kilovatsaat seviyesinde gerçekleşiyor. Böylece dört kişilik bir ailenin yalnızca evde kullandığı elektrikli cihazlarla yıllık 3 bin kilovatsaatlik sınırı aşabileceği belirtiliyor.

1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama, elektrik ve doğal gaz faturalarında tüketim miktarını daha da önemli hale getirecek.