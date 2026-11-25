Başvuruyu değerlendiren İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 23 Kasım itibarıyla şirketler ve ortaklar hakkında 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti.

Mahkemenin aldığı kararla birlikte Adnan Saygın Plastik ve Asay Metal’in yanı sıra şirket ortakları Adnan Saygın, Mert Yusuf Saygın ve Zekeriya Saygın üç ay süreyle yasal koruma kapsamına alındı.

Süreç boyunca görev yapacak geçici konkordato komiser heyeti; şirketlerin mali tablolarını, nakit akış dengesini ve borç ödeme kapasitesini mercek altına alacak.

Davanın ilk duruşması 18 Şubat 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar şirket varlıklarına yönelik haciz ve icra takibi işlemleri durdurularak mevcut ticari operasyonların aksamadan sürdürülmesi amaçlanıyor.

BORNOVA’DAKİ 10 BİN METREKARELİK TESİS VE ÜRETİM AĞI

Temelleri 2005 yılında atılan Saygın Grup, üretim faaliyetlerini Bornova Gökdere Mahallesi’nde yer alan 10 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde yürütüyor.

Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’ndeki inşaat ve altyapı projelerine tedarik sağlayan Adnan Saygın Plastik’in ürün gamında şu kalemler öne çıkıyor:

• Altyapı ve üstyapı boruları ile boru ekipmanları

• Köşeli çatı olukları ve tambur boruları

• Tarımsal sulama ve topraksız tarım sistemleri

Konut projelerinden endüstriyel tesislere kadar geniş bir pazara hitap eden ve ihracat da gerçekleştiren grubun diğer üyesi Asay Metal ise geri dönüştürülebilir metal ve metal dışı ürünlerin işlenmesi ve ticareti alanında faaliyet gösteriyor.

GÖZLER ŞUBAT 2027’DEKİ DURUŞMADA

Yükselen finansman maliyetleri ve inşaat tedarik zincirindeki dalgalanmaların sanayi firmalarının nakit akışı üzerinde yarattığı baskı dikkat çekerken, komiser heyetinin 3 aylık süreçte hazırlayacağı raporlar iki şirketin mali yeniden yapılandırma planının geleceğini belirleyecek.

Mahkemenin 18 Şubat 2027’de vereceği karar, hem Bornova’daki üretim tesisinin gidişatını hem de bölgesel tedarik zincirindeki ticari dengeleri doğrudan etkileyecek.