Geçtiğimiz işlem gününde psikolojik 11.000 puan sınırının altına sarkan BIST 100 endeksinde, yatırımcılar hem yurt içi bilançoları hem de küresel risk iştahını belirleyecek veri akışını yakından izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü seansta gün içi kazançlarını koruyamayarak günü yüzde 1,25 düşüşle 10.965,93 puandan tamamladı ve 2 Kasım'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde küresel teknoloji hisselerindeki olumlu havayla 11.148 seviyesini test eden endeks, günün devamında artan satış baskısıyla 10.936 puana kadar çekildi.

İşlem hacminin 83,8 milyar TL ile 19 Kasım'dan bu yana en düşük seviyede kalması düşüşün momentumunu kısmen sınırlasa da 11.000 eşiğinin altında kalınması kısa vadeli teknik görünüm açısından temkinli duruşu beraberinde getiriyor.

Sektörel bazda satışlara yüksek endeks ağırlığına sahip bankacılık ve holding hisseleri öncülük etti. YKBNK, SAHOL, AKBNK, ISCTR, GARAN ve KCHOL endeks üzerindeki baskıyı artırırken; ASTOR yüzde 2,6 ve PGSUS yüzde 1,2 primle negatif ayrışan piyasada pozitif görünüm sergiledi.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin yakıt maliyetlerini düşüreceği beklentisi havacılık tarafını desteklerken, THYAO'daki sınırlı kayıp endeksteki geri çekilmeyi frenleyen unsurlardan biri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA YENİ TARİFE ENDİŞESİ VE KRİTİK VERİ GÜNÜ

Uluslararası piyasalarda ABD yönetiminin Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki sanayi sübvansiyonlarına karşı yeni gümrük vergileri hazırlığında olduğu haberleri risk iştahını baskılıyor.

Bu hafta sonuçlanması beklenen soruşturma kapsamında açıklanacak olası tarifelerin, küresel ticaret akımlarını etkilemesinin yanı sıra ithalat maliyetleri üzerinden ABD enflasyonunu yukarı çekme ihtimali Fed'in para politikası açısından yeni bir belirsizlik alanı yaratıyor.

Bugün küresel piyasaların odağında ise ABD'de açıklanacak PCE enflasyonu, GSYH büyüme rakamları, dayanıklı mal siparişleri, konut satışları ve Fed Bej Kitap raporu yer alıyor.

Fed'in son dönemdeki şahin iletişim tonunun ardından PCE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi tahvil faizlerini yukarı itebilirken, beklenti altı bir veri riskli varlıklarda tepki alımlarını tetikleyebilir.

Yarın ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacak olması da bugünkü fiyatlamalarda pozisyon ayarlamalarını hızlandırıyor.

YURT İÇİ VE KÜRESEL GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLAR

• Fon Mağdurlarına Ödeme Tarihi: İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından 1 milyon TL'ye kadar olan ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

• Türkiye Ekonomisi ve Finansal İstikrar: Fransız yatırım bankası BNP Paribas, Türkiye ekonomisinin 2026'nın ikinci yarısında ılımlı bir yavaşlama kaydedeceğini, 2027'de ise daha destekleyici maliye ve para politikalarıyla dış belirsizliklere karşı direnç göstereceğini öngördü. Yurt içinde ise gözler 28 Kasım'da yayımlanacak Finansal İstikrar Raporu'na çevrildi.

• Küresel Şirket ve Diplomasi Gündemi: ABD Başkanı Donald Trump, bugün Palm Beach'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelecek. Ekonomi ve teknoloji cephesinde ise J.P. Morgan, olası bir SpaceX-Tesla birleşmesinin şirketi S&P 500 endeksine uygun hale getirebileceğini belirtirken; BioNTech kurucularının yeni kanser girişimi için 1 milyar dolarlık fon toplamaya hazırlandığı bildirildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise 2027 küresel not görünümünü "nötr" olarak belirledi.

Kaynak: İnfo Yatırım

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