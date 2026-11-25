Yeni işlem günü öncesinde şirketlerin duyurduğu yüksek tutarlı iş bağlantıları, hisse devri anlaşmaları, yatırım tamamlamaları ve Borsa İstanbul tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kararları dikkat çekiyor.

• AKFIS – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 1,6 milyon euro tutarında sipariş aldığı açıklandı.

• BORSK – Şirketin, Etil Alkol Üretim Tesisi yatırımına ilişkin yasal izin ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanarak üretim faaliyetlerine başladığı açıklandı.

• CUSAN – Şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum ile Aypara Development arasında 2,4 milyon euro tutarında ürün tedarik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• DOGUB – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• DCTTR – Şirketin, 1,4 milyon dolarlık pamuk satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• DOKTA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr)’den BBB-‘ye düşürüldüğü açıklandı.

• GMTAS – Ankara’da açılan şubenin tescil edildiği açıklandı.

• GEREL – Şirket ile Global Corporate Finance ve bağlı kuruluşları arasında Ekim’de imzalanan Pay Alım Taahhüdüne ilişkin Term Sheet kapsamında müzakerelerin tamamlandığı, nihai sözleşmenin imzalandığı, SPK’ya onay başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

• INTET – Şirket bağlı ortaklığı Tetra HGS Elektronik’in 197,7 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

• IDGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Aralık’a kadar brüt tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

• KAREL – Şirketin, 4,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• KLSER – Şirketin, arazi tipi GES yatırımının tamamlandığı ve tesisin devreye alındığı açıklandı.

• LIDER – Pay geri allım programının sonlandığı açıklandı.

• MAALT – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• MSGYO – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

• OBASE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 227,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• PARSN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr)’den BBB-‘ye düşürüldüğü açıklandı.

• SVGYO & DUNYH & LYDHO & ODINE & KARCL – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• TCELL – Şirketin, Turkcell Dijital Sigorta paylarının tamamını KVK Teknoloji Ürünleri’ne 8,5 milyon dolara devri için hisse devir sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• VAKKO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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