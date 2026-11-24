Bank of America (BofA), 24 Kasım 2026 işlem gününü 1 milyar 516 milyon TL'yi aşan net satışla tamamladı. Kurumun alım listesinde TURSG, satış listesinde ise SASA ilk sırada yer aldı. KTLEV, INFO ve ISCTR de BofA'nın en fazla alım yaptığı hisseler arasında öne çıktı.

Kurumun net lot bazında alım tarafında en fazla tercih ettiği hisse Türkiye Sigorta (TURSG) olurken, satış tarafında Sasa Polyester (SASA) ilk sırada yer aldı.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Bank of America'nın 24 Kasım işlem gününde en fazla net alım yaptığı hisse 33 milyon 920 bin 462 lotla Türkiye Sigorta (TURSG) oldu. TURSG'yi Katılımevim (KTLEV), İnfo Yatırım (INFO), İş Bankası (ISCTR) ve Efor Yatırım (EFOR) takip etti.

BofA'nın en çok alım yaptığı ilk 5 hisse ve işlem detayları şöyle:

Hisse Net lot Alım payı Ortalama maliyet TURSG 33.920.462 %26,75 2,845 TL KTLEV 13.183.334 %10,40 6,134 TL INFO 12.497.515 %9,86 0,756 TL ISCTR 8.438.345 %6,66 12,647 TL EFOR 7.223.091 %5,70 10,032 TL

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

BofA'nın satış listesinde ise SASA ilk sırada yer aldı. Kurum, Sasa Polyester'de 33 milyon 311 bin 682 lot net satış gerçekleştirdi. Yapı Kredi (YKBNK) de 22 milyon 139 bin 275 lotluk net satışla ikinci sırada bulundu.

BofA'nın en fazla satış yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Satış payı Ortalama maliyet SASA -33.311.682 %18,82 1,441 TL YKBNK -22.139.275 %12,51 35,989 TL PAHOL -6.541.418 %3,70 0,735 TL ADESE -6.502.246 %3,67 0,488 TL CANTE -5.763.534 %3,26 0,910 TL

Böylece BofA, 24 Kasım işlem gününde TURSG başta olmak üzere birçok hissede net alım yaparken, SASA ve YKBNK hisselerinde yoğun net satış gerçekleştirdi. Kurumun günlük net işlem hacmi ise eksi 1,516 milyar TL olarak kaydedildi.

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