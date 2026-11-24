Hedef Holding A.Ş. (HEDEF), yönetim kurulu komitelerinin üyelerini belirledi. Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması komitelerinde görev alacak isimler Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Şirketin bildirimine göre Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alacak isimler belli oldu.

HEDEF HOLDİNG'İN KOMİTE ÜYELERİ KİMLER OLDU?

Şirket tarafından açıklanan görev dağılımına göre Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Ercan Baldemir getirildi. Komitede Mehmet Emin Karaca ve Hüseyin Yaras da üye olarak görev yapacak.

Denetim Komitesi Başkanlığına Nizamettin Uçak atanırken, Ercan Baldemir komite üyesi olarak belirlendi.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığını ise Nizamettin Uçak üstlenecek. Ayça Gökalp de komitede üye olarak görev alacak.

HEDEF HOLDİNG KOMİTELERİNDE GÖREV DAĞILIMI

Şirketin KAP açıklamasında yer alan komite yapılanması şöyle:

Kurumsal Yönetim Komitesi Ercan Baldemir – Başkan Mehmet Emin Karaca – Üye Hüseyin Yaras – Üye

Denetim Komitesi Nizamettin Uçak – Başkan Ercan Baldemir – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Nizamettin Uçak – Başkan Ayça Gökalp – Üye



Hedef Holding'in açıklamasıyla birlikte üç yönetim kurulu komitesinde görev alacak isimler ve başkanlık dağılımı netleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.