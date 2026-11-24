İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) yönetim kurulunda değişikliğe gitti. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özşuca görevinden istifa ederken, Kenan Ayvacı yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Genel Müdür Serhat Devecioğlu ise yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Şirketin 24 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özşuca, aynı tarih itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

İŞ YATIRIM'DA YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU

Ebru Özşuca'nın istifasının ardından şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yeni bir atama kararı aldı.

Bu kapsamda İş Yatırım Genel Müdürü Serhat Devecioğlu'nun yönetim kurulu üyeliğine atanmasına karar verildi. Atamanın, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı bildirildi.

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği görev dağılımı sonucunda Kenan Ayvacı, İş Yatırım Menkul Değerler'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Böylece şirketin yönetim kurulunda hem üyelik hem de başkanlık görevlerinde değişiklik gerçekleşmiş oldu.

ISMEN hisseleri kapanışı yüzde 1,01’lik düşüş ile 25,46 TL’den yaptı. Haftalık bazda yüzde 9,14, aylık bazda yüzde 2,97 değer kaybetti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.