Borsa İstanbul'da işlem gören Bor Şeker (BORSK), ürün portföyünü genişletecek yeni yatırımında üretim ve ticari satış aşamasına geçti.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Etil Alkol Üretim Tesisi yatırımına ilişkin tüm yasal izin ve belgelendirme süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

Tesisin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 3,6 katına çıkarıldığı açıklanırken yatırımın şirketin satış gelirlerine, kârlılığına ve finansal performansına olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

ÜRETİM VE TİCARİ SATIŞLAR BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tesisin faaliyet göstermesi uygun bulunarak Bor Şeker adına 22099 numaralı Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi düzenlendi.

Söz konusu belge 24 Kasım 2026 tarihinde şirkete ulaştı.

Etil alkolün piyasaya arz edilmesi için gerekli Dağıtım Uygunluk Belgesi'ni de alan şirket, 24 Kasım itibarıyla ticari satış süreçlerini başlattı.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 20 MİLYON LİTREYE YAKLAŞTI

Proje kapsamında gerçekleştirilen kapasite artışıyla tesisin yıllık etil alkol üretim kapasitesi 5 milyon 524 bin 50 litreden 19 milyon 972 bin 50 litreye yükseltildi.

Üretim kapasitesi Miktar Önceki kapasite 5.524.050 litre Yeni kapasite 19.972.050 litre İlave kapasite 14.448.000 litre Kapasite artışı Yaklaşık %261,55 Kapasite artış katsayısı 3,62 kat

ŞEKER ÜRETİMİNDEN YENİ GELİR KAYNAĞI OLUŞTURACAK

Yatırım kapsamında Bor Şeker'in mevcut şeker üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan melas, etil alkol üretiminde hammadde olarak kullanılacak.

Böylece şirket, şeker üretiminden elde edilen yan ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyor.

Etil alkol üretimi sonucunda ortaya çıkan şlempenin ise organomineral ve sıvı organik gübre üretiminde değerlendirilmesi planlanıyor.

Şirketin mevcut güneş enerjisi santrallerinden elde edilen elektriğin de üretim süreçlerinde kullanılması öngörülüyor.

İHRACAT FIRSATLARI GÜNDEMDE

Bor Şeker, Türkiye'de endüstriyel, tıbbi ve kozmetik sektörlerinin etil alkol talebine ve ithalata dayalı arz yapısına dikkat çekti.

Yatırımın yerli üretim kapasitesinin artırılmasına, ithalat bağımlılığının azaltılmasına ve arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, yurt içi satışların yanı sıra ilerleyen dönemlerde oluşabilecek ihracat fırsatlarının da finansal performansına olumlu katkı sağlayabileceğini bildirdi.

BORSK HİSSELERİ NE DURUMDA?

Bor Şeker'in etil alkol üretim tesisinde ticari satış süreçlerinin başladığını duyurduğu 24 Kasım 2026'da BORSK hisseleri, saat 15.53 itibarıyla yüzde 0,88 yükselişle 4,61 TL'den işlem görüyor.

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