Borsa İstanbul'da 24 Kasım Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izlenirken BIST 100 endeksi, saat 12.07 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 11.082,94 puandan işlem görüyor.

Piyasada aracı kurumların alım ve satım işlemleri de dikkat çekiyor. Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satış tutarı 565 milyon 292 bin 628 TL'ye ulaştı.

Alım listesinin zirvesine İş Girişim Sermayesi (ISGSY) yerleşirken satış tarafında Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı. Aselsan'daki net satış tutarı 120 milyon TL'yi aşarken Türk Hava Yolları, BİM ve Tüpraş da satışların yoğunlaştığı hisseler arasında öne çıktı.

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Ziraat Yatırım'ın TSİ 12.07 itibarıyla en fazla aldığı hisseler şöyle sıralandı;

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ISGSY 6.035.289,25 3,19 11,65 MARTI 5.816.605,33 3,07 0,993 MGROS 5.191.796,75 2,74 427,978 TKFEN 4.981.811,60 2,63 188,434 TUKAS 4.541.440,26 2,40 1,89 Diğer 162.852.099,04 85,97 -

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Ziraat Yatırım'ın aynı saat itibarıyla en fazla sattığı hisseler şöyle sıralandı;

Kod Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ASELS 120.714.639,00 15,99 324,045 Z30KP 74.685.539,60 9,90 202,459 THYAO 54.291.098,00 7,19 322,132 BIMAS 46.529.415,50 6,17 372,462 TUPRS 45.788.932,00 6,07 314,986 Diğer 412.702.045,79 54,68 -

Not: Z30KP bir hisse senedi değil, borsa yatırım fonudur (BYF)

ASELSAN SATIŞ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen net satışlarda Aselsan yüzde 15,99'luk payla ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları, BİM ve Tüpraş da satışların yoğunlaştığı hisseler arasında bulunuyor.

Söz konusu veriler, Ziraat Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen işlemleri yansıtırken seans sonuna kadar değişiklik gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.