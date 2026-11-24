Ziraat Yatırım'ın 24 Kasım 2026 saat 12.07 itibarıyla en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Kurumun net satışları 565 milyon TL'yi aştı.
Borsa İstanbul'da 24 Kasım Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izlenirken BIST 100 endeksi, saat 12.07 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 11.082,94 puandan işlem görüyor.
Piyasada aracı kurumların alım ve satım işlemleri de dikkat çekiyor. Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satış tutarı 565 milyon 292 bin 628 TL'ye ulaştı.
Alım listesinin zirvesine İş Girişim Sermayesi (ISGSY) yerleşirken satış tarafında Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı. Aselsan'daki net satış tutarı 120 milyon TL'yi aşarken Türk Hava Yolları, BİM ve Tüpraş da satışların yoğunlaştığı hisseler arasında öne çıktı.
ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Ziraat Yatırım'ın TSİ 12.07 itibarıyla en fazla aldığı hisseler şöyle sıralandı;
|Hisse
|Net alım (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|ISGSY
|6.035.289,25
|3,19
|11,65
|MARTI
|5.816.605,33
|3,07
|0,993
|MGROS
|5.191.796,75
|2,74
|427,978
|TKFEN
|4.981.811,60
|2,63
|188,434
|TUKAS
|4.541.440,26
|2,40
|1,89
|Diğer
|162.852.099,04
|85,97
|-
ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Ziraat Yatırım'ın aynı saat itibarıyla en fazla sattığı hisseler şöyle sıralandı;
|Kod
|Net satış (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|ASELS
|120.714.639,00
|15,99
|324,045
|Z30KP
|74.685.539,60
|9,90
|202,459
|THYAO
|54.291.098,00
|7,19
|322,132
|BIMAS
|46.529.415,50
|6,17
|372,462
|TUPRS
|45.788.932,00
|6,07
|314,986
|Diğer
|412.702.045,79
|54,68
|-
Not: Z30KP bir hisse senedi değil, borsa yatırım fonudur (BYF)
ASELSAN SATIŞ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE
Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen net satışlarda Aselsan yüzde 15,99'luk payla ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları, BİM ve Tüpraş da satışların yoğunlaştığı hisseler arasında bulunuyor.
Söz konusu veriler, Ziraat Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen işlemleri yansıtırken seans sonuna kadar değişiklik gösterebilir.
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