Borsa İstanbul'da 23 Kasım 2026 tarihinde 37 şirket toplam 51,67 milyon lot hisse geri alımı gerçekleştirdi. İşte geri alım yapan şirketlerin tam listesi.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alımları devam ediyor. 23 Kasım 2026 tarihinde 37 şirket toplam 51 milyon 670 bin 675 lot hisse geri alımı gerçekleştirdi.
En yüksek geri alım 35 milyon 800 bin lot ile Türkiye Sigorta'da (TURSG) gerçekleşti. Türkiye Sigorta'yı 2 milyon 571 bin 816 lot ile Özderici GYO (OZGYO) ve 2 milyon 446 bin 588 lot ile Garanti Bankası (GARAN) takip etti.
23 KASIM 2026 TARİHİNDE HİSSE GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER
|Hisse kodu
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|BLUME
|100.000
|TURSG
|35.800.000
|KLSYN
|75.000
|BAHKM
|115.500
|LXGYO
|200.000
|GARAN
|2.446.588
|EKIM
|245.525
|SANFM
|51.268
|AHGAZ
|716.196
|UNLU
|100.000
|GLYHO
|716.861
|GRTHO
|36.500
|YYLGD
|300.000
|KPEKS
|200.000
|GEDIK
|550.000
|BNTAS
|100.000
|MERCN
|100.000
|SANKO
|85.000
|OZGYO
|2.571.816
|TUREX
|745.000
|AKFIS
|700.000
|KTSKR
|4.000
|GUBRF
|215.000
|ENERY
|325.000
|CATES
|223.000
|ULUUN
|583.981
|SOKE
|100.000
|MAVI
|396.023
|HOROZ
|100.000
|PRKME
|30.000
|EUREN
|1.046.413
|PCILT
|58.760
|PGSUS
|320.004
|AYES
|200.000
|KZGYO
|150.000
|METEN
|544.617
|AZTEK
|1.418.623
|TOPLAM
|51.670.675
HİSSE GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Şirketlerin kendi paylarını geri satın alması, piyasadaki pay arzını azaltabiliyor ve hisse fiyatlarının desteklenmesine katkı sağlayabiliyor. Ancak geri alım işlemleri tek başına hisse fiyatlarının yükseleceği anlamına gelmiyor.
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