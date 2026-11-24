Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alımları devam ediyor. 23 Kasım 2026 tarihinde 37 şirket toplam 51 milyon 670 bin 675 lot hisse geri alımı gerçekleştirdi.

En yüksek geri alım 35 milyon 800 bin lot ile Türkiye Sigorta'da (TURSG) gerçekleşti. Türkiye Sigorta'yı 2 milyon 571 bin 816 lot ile Özderici GYO (OZGYO) ve 2 milyon 446 bin 588 lot ile Garanti Bankası (GARAN) takip etti.

23 KASIM 2026 TARİHİNDE HİSSE GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER

Hisse kodu Geri alınan hisse adedi (lot) BLUME 100.000 TURSG 35.800.000 KLSYN 75.000 BAHKM 115.500 LXGYO 200.000 GARAN 2.446.588 EKIM 245.525 SANFM 51.268 AHGAZ 716.196 UNLU 100.000 GLYHO 716.861 GRTHO 36.500 YYLGD 300.000 KPEKS 200.000 GEDIK 550.000 BNTAS 100.000 MERCN 100.000 SANKO 85.000 OZGYO 2.571.816 TUREX 745.000 AKFIS 700.000 KTSKR 4.000 GUBRF 215.000 ENERY 325.000 CATES 223.000 ULUUN 583.981 SOKE 100.000 MAVI 396.023 HOROZ 100.000 PRKME 30.000 EUREN 1.046.413 PCILT 58.760 PGSUS 320.004 AYES 200.000 KZGYO 150.000 METEN 544.617 AZTEK 1.418.623 TOPLAM 51.670.675

HİSSE GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketlerin kendi paylarını geri satın alması, piyasadaki pay arzını azaltabiliyor ve hisse fiyatlarının desteklenmesine katkı sağlayabiliyor. Ancak geri alım işlemleri tek başına hisse fiyatlarının yükseleceği anlamına gelmiyor.

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