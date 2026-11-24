Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

EUKYO HİSSESİ GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da EUKYO koduyla işlem gören Euro Kapital Yatırım Ortaklığı hisseleri, 23 Kasım Pazartesi gününe 8,50 TL seviyesinden başladı.

Gün içerisinde 8,30 TL ile 8,80 TL arasında hareket eden hisse, önceki kapanışı olan 8,86 TL'ye göre yüzde 2,48 değer kaybederek günü 8,64 TL'den tamamladı.

SPK'DAN EUKYO PAYLARINA İLİŞKİN TEDBİR KARARI

SPK'nın 23 Kasım 2026 tarihli ve 2026/84 sayılı bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin alınan tedbir kararı açıklandı.

Kurul, söz konusu işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104'üncü maddelerinde belirtilen fiillerin işlendiğine yönelik makul şüphe bulunduğunu bildirdi.

Bu kapsamda Zeynep Öztunç hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

YATIRIMCILARIN KORUNMASI AMACIYLA KARAR ALINDI

SPK, kararın yatırımcıların hak ve yararlarının korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla alındığını belirtti.

Tedbirin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 ve 128/1-(a) maddeleri ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1'inci maddeleri kapsamında uygulandığı açıklandı.

Alınan karar doğrultusunda Zeynep Öztunç, 6 ay boyunca borsalarda geçici işlem yasağına tabi olacak.