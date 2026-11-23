Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, kâr dağıtımının 15 Aralık 2026 tarihinde tek seferde gerçekleştirileceği bildirildi.

KAP bildirimine göre süreç, Yiğit Akü'nün 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda şekillendi.

Söz konusu Genel Kurul'da; kâr payının tek seferde ödenmesi, ödeme tarihinin şirketin nakit akış projeksiyonlarına göre kesinleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve belirlenecek tarihin en az 15 gün önceden KAP aracılığıyla kamuya duyurulması kararlaştırılmıştı.

Bu yetkiye istinaden 20 Kasım 2026 tarihinde toplanan Yiğit Akü Yönetim Kurulu, nakit kâr payı dağıtımının 15.12.2026 tarihinde yapılmasına ve kararın KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılmasına oy birliği ile hükmetti.

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