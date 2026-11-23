Şirket tarafından 23 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ABD'deki bağlı ortaklığı KCR Steel U.S. LLC'ye ilişkin güncel gelişmeler paylaşıldı.

Kocaer Çelik, 3 Eylül 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla, sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere ABD'nin Texas eyaletinde "KCR Steel U.S. LLC" unvanlı yeni bir şirket kurulduğunu yatırımcılarına bildirmişti.

Kuruluş sonrası prosedürlerin devam ettiği süreçte, KCR Steel U.S. LLC'nin Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (Internal Revenue Service – IRS) nezdindeki vergi kimlik numarası (Employer Identification Number – EIN) başvuru işlemleri başarıyla tamamlandı ve şirkete resmi EIN numarası tahsis edildi.

Kocaer Çelik'ten yapılan açıklamada, ABD pazarındaki ticari ve operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik diğer idari süreçlerin planlandığı şekilde sürdüğü belirtilirken, konuya dair ortaya çıkacak yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.