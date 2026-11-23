MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan resmi bildirime göre ödeme yükümlülüğü yerine getirilemeyen borçlanma araçları ve ilgili kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

• Kayatur Filo Kiralama A.Ş.: Şirket tarafından ihraç edilen TRFKYTRK2631 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 23.11.2026 vadeli hem itfa (anapara) hem de kupon ödemesi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını MKK'ya aktarmaması sebebiyle yatırımcı hesaplarına geçirilemedi.

• Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. (Fair Finansman Kaynaklı): İhraççısı Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş., kaynak kullanıcısı ise Fair Finansman A.Ş. olan TRPTMF2K2620 ISIN kodlu borçlanma aracına ait 23.11.2026 tarihli kupon ödemesi, ilgili tutarın aktarılmaması nedeniyle tamamlanamadı.

• Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. (Tera Yatırım Bankası Kaynaklı): İhraççısı Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş., kaynak kullanıcısı ise Tera Yatırım Bankası A.Ş. olan TRPTMT2K2613 ISIN kodlu borçlanma aracının 23.11.2026 tarihli kupon ödemesi de benzer şekilde ödeme tutarının MKK'ya iletilmemesi sonucunda gerçekleştirilemedi.

Söz konusu gelişme sonrası piyasada ilgili ihraççılardan ve kaynak kullanıcısı kurumlardan ödemelerin akıbetine ve yeniden yapılandırma ya da gecikme nedenlerine dair yapılacak olası KAP açıklamaları yakından takip ediliyor.

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