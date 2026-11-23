Banka tarafından 23 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, yargı kararının kesinleştiği bildirildi.

Süreç, gerçek kişi bir pay sahibinin bankanın 26 Mart 2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali talebiyle dava açmasıyla başlamış ve bu gelişme 6 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Davaya ilişkin ara gelişmeleri 12 Kasım 2025, 22 Aralık 2025 ve 23 Eylül 2026 tarihlerinde yatırımcılarıyla paylaşan Yapı Kredi, 9 Ekim 2026 tarihli açıklamasında ise İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin istinaf yolu açık olmak üzere davanın açılmamış sayılmasına hükmettiğini bildirmişti.

Yapılan son bilgilendirmeye göre mahkemenin "davanın açılmamış sayılması" yönündeki kararının kesinleştiği 23 Kasım 2026 itibarıyla Bankaya resmen tebliğ edildi. Bu tebligatla birlikte söz konusu genel kurul kararlarına yönelik hukuki sürecin tamamen sona erdiği kaydedildi.

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