Borsa İstanbul'da işlem gören Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR), yurt içi ve yurt dışı piyasalardan yeni siparişler aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Şirket ve bağlı ortaklıklarının aldığı siparişlerin yurt içi kısmı yaklaşık 2,3 milyon dolar, yurt dışı kısmı ise 3,1 milyon euro olarak açıklandı.

OZYSR'DEN YENİ SİPARİŞ AÇIKLAMASI

Özyaşar Tel'in KAP açıklamasına göre, KDV hariç 2,3 milyon dolarlık yurt içi siparişlerle 3,1 milyon euroluk yurt dışı siparişleri, şirket ve bağlı ortaklıklarının farklı ürün gruplarını kapsıyor.

Siparişlerin teslimatlarının Kasım-Aralık 2026 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket, yeni siparişlerin üretim kapasitesinin etkin kullanımına ve ilgili dönemdeki konsolide satış gelirlerine olumlu katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.