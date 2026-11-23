Girişim Elektrik (GESAN), TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen iki ayrı ihalede sözleşme aşamasına geçti. Şirket, 203,7 milyon TL'lik Velimeşe Trafo Merkezi projesinin ardından 284,7 milyon TL'lik Sungurlu OSB enerji iletim hattı projesi için de sözleşme daveti aldı. Toplam 488,4 milyon TL bedelli iki ihalenin sözleşmelerinin 10 gün içerisinde imzalanması planlanıyor.

GESAN'A TEİAŞ'TAN 203,7 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME DAVETİ

Girişim Elektrik tarafından KAP'a yapılan ilk açıklamaya göre şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İTM 573 Referanslı 154 kV Velimeşe TM Tevsiat Yapım İşi" ihalesinde yeni aşamaya geçti.

Şirket, 26 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada söz konusu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı teklif ederek birinci olduğunu duyurmuştu.

Son gelişmeyle birlikte TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Girişim Elektrik'e sözleşme daveti iletildi.

İhale baz bedeli 203.666.324 TL olarak açıklanırken sözleşmenin 10 gün içerisinde imzalanacağı bildirildi.

GESAN'A 284,7 MİLYON TL'LİK İKİNCİ DAVET

Girişim Elektrik, aynı gün yaptığı bir diğer KAP açıklamasında TEİAŞ'ın "H.895 Referanslı 154 kV (~43,2 km) 1272 MCM (DDY İzzettin - Kalecik) Brş N - Sungurlu OSB EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi" ihalesine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

Şirket, 22 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci olduğunu bildirmişti.

Son açıklamaya göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 43,2 kilometrelik enerji iletim hattı projesi için Girişim Elektrik'e sözleşme davetinde bulundu.

İhale baz bedeli 284.700.000 TL olarak açıklanırken sözleşmenin 10 gün içerisinde imzalanacağı belirtildi.

Böylece şirketin aynı gün TEİAŞ'tan aldığı iki ayrı sözleşme davetinin toplam baz bedeli 488.366.324 TL'ye ulaştı.

GESAN'IN PROJESİNDE EUPWR DE YER ALACAK

Şirketin açıklamasında, Velimeşe Trafo Merkezi projesinde kullanılacak ekipmanların tedarikine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre proje kapsamında ihtiyaç duyulan akım ve gerilim transformatörleri, yüksek gerilim kesicileri ve ayırıcıları ile Metal Clad tipi elektriksel ekipmanlar Europower Enerji A.Ş.'den (EUPWR) temin edilecek.

Projede kullanılacak güç transformatörlerinin tedariki ise Europower World Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

Böylece GESAN'ın üstlenmeye hazırlandığı Velimeşe projesinde grup şirketlerinin ürünlerinden yararlanılacak.

Sungurlu OSB enerji iletim hattı projesine ilişkin açıklamada ise ekipman tedarikine yönelik ayrı bir bilgi paylaşılmadı.

GESAN'IN 488,4 MİLYON TL'LİK İHALELERİNİN DETAYLARI

Açıklama Velimeşe Projesi Sungurlu OSB Projesi Ana yüklenici GESAN GESAN İhaleyi düzenleyen TEİAŞ TEİAŞ Proje 154 kV Trafo Merkezi Tevsiatı 154 kV Enerji İletim Hattı İhale baz bedeli 203.666.324 TL 284.700.000 TL İlk ihale açıklaması 26 Ekim 2026 22 Ekim 2026 Son gelişme Sözleşme daveti Sözleşme daveti Sözleşme imza süresi 10 gün 10 gün

İki ihalenin toplam baz bedeli: 488.366.324 TL

GESAN'DAN AYNI GÜN 1,6 MİLYON DOLARLIK GES SÖZLEŞMESİ

Girişim Elektrik, TEİAŞ ihalelerinin yanı sıra Konya Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güneş enerjisi santrali projesine ilişkin de yeni bir gelişme duyurdu.

Şirket, 1,6 milyon dolar baz bedelli Selçuklu GES projesinin sözleşmesinin imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Söz konusu projede şalt ekipmanlarının Europower Enerji'den (EUPWR), güneş panellerinin ise Peak PV'den temin edileceği bildirildi.

Böylece GESAN, aynı gün iki ayrı TEİAŞ ihalesinde sözleşme daveti aldığını, Konya'daki GES projesinde ise sözleşme sürecinin tamamlandığını duyurmuş oldu.

TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen toplam 488,4 milyon TL bedelli iki ihalede imza süreci devam ederken 1,6 milyon dolarlık Selçuklu GES sözleşmesi yürürlüğe girmiş durumda.