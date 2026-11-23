Borsa İstanbul'da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü seans öncesinde Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) hisselerine ilişkin yeni bir karar alındığı bildirildi. Şirket paylarında görülen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine yönelik açıklamanın zamanında yapılmaması üzerine TRHOL işlem sırası geçici olarak kapatıldı. Borsa İstanbul'un kararının ardından şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi.

TRHOL HİSSELERİ NEDEN İŞLEME KAPATILDI?

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarında olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri gözlemlendi.

Bunun üzerine Borsa İstanbul, söz konusu hareketlere ilişkin şirketten özel durum açıklaması talep etti.

Ancak talep edilen açıklamanın KAP'a belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi nedeniyle TRHOL paylarının işlem sırası geçici olarak işleme kapatıldı.

TRHOL HİSSELERİ YENİDEN İŞLEME AÇILACAK MI?

Şirketin gerekli açıklamayı KAP üzerinden yayımlamasının ardından Borsa İstanbul'un işlem sırasının yeniden açılmasına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

TRHOL hisselerinin yeniden işleme açılması, Borsa İstanbul tarafından alınacak ve duyurulacak karara bağlı olacak.

Şirketin bildirim yapmış olması, tek başına işlem sırasının otomatik olarak yeniden açıldığı anlamına gelmiyor.