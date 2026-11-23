DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, şirket hisselerinde 10,46 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. Son işlemle birlikte Mertcan'ın şirketteki pay oranı yüzde 56,99'a yükselirken ekim ayından bu yana yaptığı toplam hisse alımlarının tutarı 19,67 milyon TL'ye ulaştı.

DOFRB HİSSELERİNDE 10,46 MİLYON TL'LİK ALIM

KAP'ta yayımlanan bildirime göre Mustafa Mertcan, 20 Kasım 2026 tarihinde DOFRB paylarında 52,60 TL ile 55,80 TL fiyat aralığından toplam 191.500 lot alış işlemi gerçekleştirdi.

İşlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı 54,6281 TL olurken toplam alış bedeli 10.461.272,85 TL olarak açıklandı.

Alım işleminin ardından Mertcan'ın DOF Robotik sermayesindeki pay oranı yüzde 56,87'den yüzde 56,99'a yükseldi. Şirkette sahip olduğu oy hakkı oranı ise yüzde 59,51'den yüzde 59,62'ye çıktı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ TOPLAM ALIMLARI 19,67 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Mustafa Mertcan'ın DOFRB hisselerindeki alımları son işlemle sınırlı kalmadı.

KAP açıklamasına göre Mertcan, 9 Ekim 2026 tarihinde 50.000 lot, 23 Ekim 2026 tarihinde ise 100.000 lot DOFRB hissesi satın aldı.

20 Kasım'da gerçekleştirilen 191.500 lotluk son alımla birlikte üç işlemde satın alınan toplam pay miktarı 341.500 lota, toplam alış bedeli ise 19.671.855,95 TL'ye ulaştı.

DOFRB YÖNETİM KURULU BAŞKANININ PAY ORANI YÜZDE 56,99 OLDU

Son işlemin ardından Mustafa Mertcan'ın şirkette sahip olduğu payların toplam nominal değeri 88.341.500 TL'ye yükseldi.

İşlem detayı Açıklama Hisse kodu DOFRB Alım tarihi 20 Kasım 2026 Alınan pay 191.500 lot Alım fiyat aralığı 52,60 - 55,80 TL Ağırlıklı ortalama fiyat 54,6281 TL Son işlem tutarı 10.461.272,85 TL Üç işlemin toplam tutarı 19.671.855,95 TL Sermayedeki pay oranı %56,99 Oy hakkı oranı %59,62

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