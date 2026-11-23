Bursa'da 10 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren MT Mensucat Dokuma Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebi üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verirken faaliyetlerin denetlenmesi için 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

10 YILLIK TEKSTİL ŞİRKETİNE 3 AY GEÇİCİ MÜHLET

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2026/1014 Esas sayılı dosyası kapsamında, MT Mensucat Dokuma Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin konkordato talebi değerlendirildi.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 286. maddesi uyarınca yapılan şekli incelemenin ardından talebi uygun bularak şirket ve başvuruda bulunan diğer borçlu hakkında geçici mühlet kararı verdi.

19 Kasım 2026 saat 14.30 itibarıyla başlayan geçici mühletin 3 ay süreyle uygulanmasına hükmedildi.

Kararla birlikte şirketin mali durumunun incelenmesi ve konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

ŞİRKETİN İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU

Mahkemenin geçici mühlet kararı kapsamında, şirket aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin koruyucu tedbirler uygulanacak.

Karara göre, kanunda belirtilen istisnalar dışında geçici mühlet süresince şirket aleyhine yeni icra takibi başlatılamayacak ve devam eden takipler durdurulacak.

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması da geçici mühlet kapsamında sınırlandırıldı.

Rehinli alacaklar için takip başlatılabilmesi veya mevcut takiplerin sürdürülmesi mümkün olmakla birlikte bu süreçte rehinli malların satışına izin verilmeyecek.

Ayrıca şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınmış makine, teçhizat ve araçların, üzerlerindeki tedbirler korunarak şirkete teslim edilmesine hükmedildi.

ŞİRKETE 3 KİŞİLİK KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla bir hukukçu, bir serbest muhasebeci mali müşavir ve bir bağımsız denetçi niteliğindeki mali müşavirden oluşan 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Komiser heyeti, şirketin mali durumunu ve konkordato projesinin uygulanabilirliğini inceleyecek.

Mahkeme kararına göre şirketin tüm işlem ve kararları, geçici konkordato KOMİSER HEYETİNİN ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANACAK.

KESİN MÜHLET DURUŞMASI 3 ŞUBAT 2027'DE

Mahkeme, konkordato talebinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet hakkında karar verilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın 3 Şubat 2027 saat 14.15'te yapılmasını kararlaştırdı.

Alacaklılar ise ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçeyle itiraz edebilecek.

Şirket hakkında verilen geçici mühlet kararı, konkordato projesinin kesin olarak kabul edildiği veya şirketin iflasına karar verildiği anlamına gelmiyor. Sürecin devamına ilişkin karar, mahkemenin sonraki değerlendirmeleriyle belirlenecek.