Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, taraflar için 11 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

Mahkemenin 2026/362 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen duruşmada, şirketlerin mali yapılandırma sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Verilen karar doğrultusunda 1 yıllık kesin konkordato mühleti şu kişi ve kuruluşları kapsıyor:

• Arpacılar Endüstriyel Tasarım Makina Otomotiv Bilgisayar Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

• Arpart Otomotiv Dış Ticaret Ltd. Şti.

• Şirket yetkilisi Hikmet Arpacı

TEDBİR KARARLARI VE KOMİSERİN GÖREVİ SÜRECEK

Patronlar Dünyası’nın aktardığı bilgilere göre mahkeme heyeti, geçici mühlet aşamasında alınan tüm ihtiyati tedbir kararlarının kesintisiz olarak devam etmesini kararlaştırdı.

İcra ve İflas Kanunu kapsamında kesin mühletin doğurduğu hukuki sonuçların korunacağı belirtilirken, süreçte daha önce konkordato komiseri olarak görevlendirilen Uğur Yanık'ın da görevini sürdürmesine hükmedildi.