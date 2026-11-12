Verilere göre alım tarafında SYIECV, satım tarafında ise SASA ilk sırada yer aldı. Kurumun net işlem hacmi 541,8 milyon lot pozitif gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı işlem dağılımları yatırımcıların takibinde yer alıyor. 12 Kasım 2026 tarihinde İş Yatırım'ın saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.

Paylaşılan verilere göre İş Yatırım'ın net hacmi 541 milyon 803 bin 944 olarak kaydedildi. Kurumun alım ve satım listelerinde ilk beş sırada yer alan hisseler de dikkat çekti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın alım tarafında ilk sırada SYIECV yer aldı. Bu hissede 30 milyon 638 bin 357 net lotluk alım gerçekleştirildi.

TS­POR 20 milyon 212 bin 283 net lotla ikinci sırada bulunurken, SYIEDV 13 milyon 929 bin 859 net lotla üçüncü sırada yer aldı. Alım listesinin devamında ATILOV ve SYIEBV hisseleri sıralandı.

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet SYIECV 30.638.357 13,35 0,01 TSPOR 20.212.283 8,81 0,742 SYIEDV 13.929.859 6,07 0,01 ATILOV 10.275.000 4,48 0,01 SYIEBV 7.050.000 3,07 0,01

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satım tarafında ise SASA ilk sırada yer aldı. SASA'da 38 milyon 263 bin 205 net lotluk satış gerçekleşti.

İHLAS 7 milyon 180 bin 10 net lotluk satışla ikinci sırada bulunurken, PPIPUPV 7 milyon 35 bin 877 net lotla üçüncü oldu. DKIUOV ve HEKTS da kurumun en çok satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet SASA -38.263.205 24,15 1,598 İHLAS -7.180.010 4,53 0,75 PPIPUPV -7.035.877 4,44 0,248 DKIUOV -5.541.623 3,50 0,239 HEKTS -5.516.405 3,48 1,702

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