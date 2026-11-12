Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 173 milyon TL tutarındaki ihaleyi kazandığını duyurdu.

KIRAÇ GALVANİZ 173 MİLYON TL'LİK İHALEYİ KAZANDI

Şirketin açıklamasına göre 23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen, 2026/1784386 ihale kayıt numaralı "Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Yol Ağında Muhtelif Kesimlerde Performansa Dayalı Çelik Otokorkuluk Yapılması İşi" konulu ihale Kıraç Galvaniz'in uhdesinde kaldı.

İhale bedelinin 173.000.000 TL olduğu belirtilirken ihalenin kesinleşme kararının şirkete ulaştığı bildirildi.

Şirketin KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"İhale bedeli 173.000.000,00 TL olup, ihalenin kesinleşme kararı tarafımıza ulaşmıştır. Nihai sözleşme süreci kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir."

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