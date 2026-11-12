Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü işlem öncesinde gözler BIST 100 endeksinin açılışına çevrildi. Küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkarken yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı Enflasyon Raporu takip edilecek. MSCI'nın Türkiye endekslerinde yaptığı değişiklikler ve TCMB'nin kredi büyüme sınırlarını artırması da piyasa gündeminde yer alıyor.

BIST 100 endeksinde güne alıcılı başlangıç beklenirken yatırımcılar şirket haberleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları, sermaye artırımı kararları, temettü duyuruları ve hisselere ilişkin son gelişmeleri izliyor. İşte 12 Kasım Perşembe günü Borsa İstanbul açılışı öncesinde öne çıkan gelişmeler ve günün piyasa gündemi.

BORSA İSTANBUL GÜNE NASIL BAŞLAYACAK?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 12 Kasım Perşembe gününe alıcılı başlangıç yapması bekleniyor.

Yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu toplantısı, küresel piyasalarda ise ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Diğer yandan MSCI'nın Türkiye endekslerinde yaptığı değişikliklerin ardından ilgili hisselerde yaşanabilecek fiyat ve işlem hacmi hareketleri de takip edilecek.

PİYASALARDA NE OLDU? 12 KASIM 2026

MSCI'DAN TÜRKİYE ENDEKSLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye endekslerinde değişikliğe gitti.

Astor Enerji (ASTOR) ve Sabancı Holding (SAHOL), MSCI Türkiye Standart Endeksi'nden çıkarılarak MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'ne (Small Cap) dahil edildi.

Small Cap Endeksi'nden ise 18 hisse çıkarıldı.

Endeksten çıkarılan hisseler arasında Hektaş (HEKTS), Türk Traktör (TTRAK), Lydia Holding (LYDHO), Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve Margün Enerji (MAGEN) de bulunuyor.

Değişiklikler 30 Kasım 2026 tarihinde seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

TCMB KREDİ BÜYÜME SINIRLARINI ARTIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç ve taşıt kredileri ile ticari TL kredilere yönelik sekiz haftalık büyüme sınırlarında değişikliğe gitti.

Yeni düzenleme kapsamında;

İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e,

KOBİ'lere kullandırılan TL kredilerde yüzde 5'ten yüzde 5,5'e,

KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan TL kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Düzenleme, bankacılık sektörünün kredi büyümesi ve finansmana erişim koşulları açısından önem taşıyor.

ZELENSKİY'DEN ÜÇLÜ ZİRVE AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirecek olası bir zirve için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar, özellikle enerji ve emtia piyasaları açısından takip ediliyor.

İRAN'DAN ABD İLE GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin taleplerini içeren mesaja ABD yönetiminin henüz yanıt vermediğini açıkladı.

İran ile ABD arasındaki gelişmeler, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve enerji piyasalarının görünümü açısından önemini koruyor.

UBS'DEN FED FAİZ BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

UBS, ABD'de ekim ayı tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen Fed'in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yönelik desteğin sınırlı olduğunu değerlendirdi.

ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endeksi, tahvil faizleri ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

NVIDIA'DA JENSEN HUANG'IN GÖREVDEN ALINABİLECEĞİ İDDİASI

The Wall Street Journal (WSJ), Nvidia yönetim kurulunun şirketin CEO'su Jensen Huang'ın görevden alınmasına yönelik hazırlık yaptığını öne sürdü.

Huang'ın geleceğine ilişkin olası yönetim kurulu kararı, dünyanın önde gelen yapay zeka çipi üreticilerinden Nvidia'da belirsizliğe neden oldu.

Öte yandan WSJ'nin haberine göre ABD'li Demokrat senatörler, Nvidia'nın Çin ile bağlantılı faaliyetlerine ilişkin kayıt ve belgelerin korunmasını talep etti.

Söz konusu gelişmeler, ABD teknoloji hisseleri ve küresel yarı iletken sektörü açısından yakından izleniyor.

JAPONYA MERKEZ BANKASINDAN FAİZ MESAJI

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Asada, faiz artırımlarının ekonomik büyüme üzerinde oluşturabileceği aşağı yönlü risklere dikkat çekti.

Asada, para politikasında temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

BoJ'un faiz politikasına ilişkin açıklamalar, yenin seyri ve Asya piyasalarındaki risk iştahı açısından önem taşıyor.

BUGÜN PİYASALARDA NE OLACAK? 12 KASIM EKONOMİ AJANDASI

TCMB ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yılının dördüncü Enflasyon Raporu bugün açıklanacak.

Piyasalar, TCMB'nin enflasyon tahminlerini, para politikasına ilişkin değerlendirmelerini ve önümüzdeki döneme yönelik mesajlarını takip edecek.

Enflasyon görünümüne ilişkin açıklamalar, Türk lirası varlıklar ve Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI TAKİP EDİLECEK

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bugün açıklanacak.

Veriler, ABD iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin sinyal vermesi nedeniyle Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler açısından takip ediliyor.

İNGİLTERE BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANACAK

İngiltere'de bugün büyüme verileri yayımlanacak.

Ekonomik faaliyetlere ilişkin sonuçlar, İngiltere Merkez Bankasının para politikası beklentileri ve sterlinin seyri üzerinde etkili olabilir.

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YARIN YAYIMLANACAK

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi 13 Kasım Cuma günü açıklanacak.

Ankette piyasa katılımcılarının enflasyon, döviz kuru, faiz ve büyüme beklentileri takip edilecek.

CAPITAL INTELLIGENCE TÜRKİYE RAPORUNU AÇIKLAYACAK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence'ın 13 Kasım'da Türkiye'ye ilişkin raporunu yayımlaması bekleniyor.

Raporda Türkiye ekonomisinin kredi görünümüne yönelik değerlendirmeler izlenecek.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN ENERJİ RİSKLERİNİ DEĞERLENDİRECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 18 Kasım'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Türkiye'de enerji akışlarında yaşanabilecek aksamaların ülkelerin kredi profilleri üzerindeki etkilerini ele alan bir webinar düzenleyecek.

Enerji arzına ilişkin risklerin ekonomik büyüme, enflasyon ve dış dengeler üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da yer alan şirketlerin 11 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden derlenenler şöyle;

AKSA – Şelale Boyner tarafından 250.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AVPGY – Şirket portföyünde yer alan, Muğla Bodrum'daki Swissotel Resort Bodrum Beach'in yanındaki taşınmaz üzerinde proje geliştirilmesi için proje kapsamında otel inşası için yapı ruhsatı alındığı açıklandı.

BVSAN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA-(tr)'den A(tr)'ye düşürüldüğü açıklandı.

BETAE – Şirket tarafından 05.03.2027 vadeli kira sertifikasını nakit akışı ve piyasa koşullarına bağlı olarak vadesinden önce ikincil piyasadan kısmen geri alma kararı aldığı açıklandı.

CITAS – Şirket tarafından tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan CITAS paylarının borsa dışında virman yoluyla 11.11.2026 tarihli borsada oluşan gün sonu kapanış fiyatından geri alımına yönelik olarak gerçekleştirilmesine ve pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 1,4 milyar TL artışla 2,4 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

COSMO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

DCTTR – Şirketin, 34,8 milyon TL tutarında pamuk alım anlaşması imzaladığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Güzelbahçe Defne Evleri kapsamında 315 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.

GEREL – Şirkete dışarıdan sunulan tüm danışmanlık hizmetlerinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

GEREL – Şirketin, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 yıl anapara ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli yaklaşık 4,8 milyon dolar kredi kullanacağı, kredi

teminatı olarak Erkan İzgi'ye ait 14.530.732 adet GEREL payının, 1,25 teminat oranıyla VAKBN'ye rehnedileceği açıklandı.

HRKET – Şirketin, 2,0 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

HRKET – Şirketin, 2,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

INVEO – 364 gün vadeli 1,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

INFO – Şirket tarafından ihraç edilen finansman bonolarının bir kısmının geri alınmasına ve bu kapsamda 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

KLNMA – Banka ile Alman Kalkınma Bankası KfW arasında 250 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

KCAER – Kocaer Enerji tarafından 12,34 MWe kapasiteli Kocaer-1 JES’in ilk fazı için Exergy ile santral ekipmanlarının tasarım, mühendislik, üretim ve tedarikini kapsayan sözleşme imzalandığı açıklandı.

MOBTL – TTKOM, TTNET, TT Mobil İletişim ve TT Satış tarafından Distribütörlük Sözleşmesinin sona erdiği, 9A26'ya göre söz konusu distribütörlük faaliyetleri kapsamındaki satış kanalının toplam hasılat içindeki payı yaklaşık %30 olduğu açıklandı.

ORGE – Şirketin, Ankara'da inşası devam etmekte olan Veri Merkezi Projesi'nin ilk etap elektrik işlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 5,0 milyon euro tutarındaki teklif kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

PLTUR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)'den A(tr)'ye düşürüldüğü açıklandı.

PEKGY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Tera Bau & Development GmbH, Tera Invest GmbH ve Tera Real Estate Management GmbH hakkında yürütülen iflas başvuru süreçleri kapsamında, Düsseldorf Yerel Mahkemesi'nin kararlarıyla geçici koruma tedbirleri uygulanmasına ve geçici iflas yöneticisi atanmasına karar verildiği açıklandı.

SANFM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr)'den BBB-(tr)'ye düşürüldüğü açıklandı.

VSNMD – Şirketin, Gündoğan Şubesi'ndeki kırma eleme tesisi için Uygunluk Yazısı aldığı, bir sonraki aşamada Çevre İzin Belgesi başvurusu yapılacağı açıklandı.

VEYAS – Şirketin bağlı ortaklığı VEDAŞ’ın, 2026 yılı yatırımlarının finansmanı için bankalardan 3,4 milyar TL tutarında, 2036 vadeli ilave yatırım kredisi sağladığı, VEYAS’ın kefalet sorumluluğunun 29,7 milyar TL'ye yükseltildiği, VEDAŞ'ın 2024 – 2025 dağıtılabilir karını bankaların onayıyla temettü olarak dağıtabilmesine imkan tanındığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi ETILR 0,0180 0,0153 %0,28 13.11.2026

Bugün sermaye artırımı gerçekleştirecek şirket bulunmuyor.

PAY ALIM- SATIMLAR

BIST şirketlerinin 11 Kasım 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 6,78 – 7,07 TL fiyat aralığından 144.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,15’e yükseldi.

AKFYE – Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın tarafından 2,96 TL fiyattan 60.642.618 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,61’e yükseldi.

ALARK – The Goldman Sachs Group tarafından 221.047 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,99’a geriledi.

ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 3,25 – 3,30 TL fiyat aralığından 2.118.793 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,48’e yükseldi.

AKSEN – Kazancı Holding tarafından 68,95 TL fiyattan 2.549.138 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %80,34'e yükseldi.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 38,96 – 40,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 13,91 – 13,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.127 adet pay 45,28 – 45,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 3,19 – 3,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 67.469 adet pay 51,40 – 52,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 208,60 – 211,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.407.795 adet pay 15,26 TL fiyattan geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 12,32 – 12,96 TL fiyat aralığından 576.973 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,99’a yükseldi.

BASGZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 36,02 – 36,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 145,20 – 146,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Birol Bulut tarafından 30,61 TL fiyattan 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,00'ya yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.407.795 adet pay 15,26 TL fiyattan geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 4,85 TL fiyattan geri alındı.

CITAS – Geri alınan 4.011.562 adet pay 81,93 – 92,46 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 3,9 milyon TL gelir elde edildi.

CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 28,60 – 29,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

CANTE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000.000 adet pay 0,97 TL fiyattan geri alındı.

DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 18,27 TL fiyattan geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 260.000 adet pay 6,15 – 6,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.198.999 adet pay 2,46 TL fiyattan geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 16,24 TL fiyattan geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 15,78 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.450.000 adet pay 13,72 – 13,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 6,16 – 6,21 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 80,65 – 82,30 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,17’ye yükseldi.

EKSUN – Eksim Yatırım tarafından 3,75 – 3,89 TL fiyat aralığından 530.282 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,38’e yükseldi.

FLAP – Gürkan Gençler tarafından 9,95 – 10,11 TL fiyat aralığından 80.198 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,23’e yükseldi.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 525.000 adet pay 3,16 – 3,19 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500 adet pay 73,40 TL fiyattan geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 282,00 – 282,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 268.811 adet pay 4,82 TL fiyattan geri alındı.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 4,00 TL fiyattan geri alındı.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 4,05 TL fiyattan 154.168 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,78’e yükseldi.

ISKPL – Mehmet Çeker tarafından 2,54 TL fiyattan 106.851.501 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,08’e yükseldi.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 2,50 TL fiyattan geri alındı.

KRSTL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 882.877 adet pay 5,64 – 5,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 435.831 adet pay 1,94 – 1,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,64 TL fiyattan 929.561 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,59’a yükseldi.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,53 – 5,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Metro Portföy tarafından 15,57 – 17,10 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,72'ye yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 3,28 TL fiyattan geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 35,80 – 36,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 930.000 adet pay 20,80 – 21,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

MNDRS – Akça Holding tarafından 9,29 – 9,41 TL fiyat aralığından 320.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,57’ye yükseldi.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 91,10 – 91,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

ODAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 4,58 TL fiyattan geri alındı.

OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.342.438 adet pay 1,41 – 1,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 5,56 TL fiyattan geri alındı.

ORGE – Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz tarafından 18,02 – 19,00 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,48’e yükseldi.

OZATD – Pardus Portföy ttarafından 743.345 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,13’e geriledi.

PETKM – The Goldman Sachs Group tarafından 3.304.482 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,96’ya geriledi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.200 adet pay 28,69 TL fiyattan geri alındı.

RALYH – MT Portföy tarafından 193.165 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97'ye geriledi.

RODRG – Bank of America Corporation tarafından 12,19 – 12,79 TL fiyat aralığından 3.748 adet alış ve 25.960 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,99’a geriledi.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.396 adet pay 20,96 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 4,58 – 4,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.965 adet pay 7,08 – 7,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 122.685 adet pay 1,73 – 1,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.700.000 adet pay 2,21 – 2,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 197,30 – 198,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

TCKRC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 119,55 TL fiyattan geri alındı.

TATEN – Yönetim Kurulu Başkanı Ali İbrahimağaoğlu tarafından 3,90 TL fiyattan Borsa dışından 48.873.060 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,50’ye yükseldi.

TKFEN – Cevahir Portföy tarafından 184,00 – 188,00 TL fiyat aralığından 135.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,81’e yükseldi.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 275.000 adet pay 6,03 – 6,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 9,23 – 9,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

VBTYZ – Bank of America Corporation tarafından 21,72 – 21,83 TL fiyat aralığından 281.067 adet alış ve 467.592 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,90’a geriledi.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 515.600 adet pay 6,41 – 6,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Tarih Hisse Kodu Şirket Adı Toplantı Türü Saat 12.11.2026 GOLDA Golda Gıda Olağan Genel Kurul 14:00

(İNFO YATIRIM)