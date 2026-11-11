Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine yönelik yeni düzenlemelerini duyurdu. 11 Kasım 2026 tarihli kararla ihtiyaç ve taşıt kredilerinin yanı sıra KOBİ'lere ve diğer işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırları 0,5'er puan artırıldı. Bankaların zorunlu karşılıklarına yönelik faiz ve telafi ödemesi uygulamasında da değişikliğe gidildi.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE YENİ SINIR

TCMB'nin makroihtiyati çerçeve kapsamında aldığı karara göre, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

Ticari kredilerde de benzer bir düzenlemeye gidildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkarılırken KOBİ dışındaki işletmelere yönelik kredilerde sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

KREDİ BÜYÜME SINIRLARINDA SON DURUM

Kredi türü Önceki sınır Yeni sınır İhtiyaç kredileri %3 %3,5 Taşıt kredileri %3 %3,5 KOBİ kredileri %5 %5,5 Diğer ticari krediler %2 %2,5

Oranlar sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını gösteriyor.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA FAİZ KARARI

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra bankaların ve finansman şirketlerinin zorunlu karşılıklarına ilişkin yeni bir karar da aldı.

Buna göre, bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz ve telafi ödemesi yapılacak.

TCMB, düzenlemelerin makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

YENİ KARAR KREDİ KULLANACAKLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Kredi büyüme sınırlarının artırılması, bankalara belirlenen dönem içerisinde kredi hacimlerini daha fazla genişletme imkânı sağlayabilecek.

Ancak düzenleme, bireysel kredi limitlerinin doğrudan artırıldığı veya kredi faizlerinin düşürüldüğü anlamına gelmiyor. Kredi koşulları, bankaların değerlendirmelerine ve mevcut faiz seviyelerine bağlı olmaya devam edecek.