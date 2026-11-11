Düsseldorf Yerel Mahkemesi, şirketlerin başvuruları kapsamında geçici koruma tedbirleri uygulanmasına ve geçici iflas yöneticisi atanmasına karar verdi.

PEKGY tarafından 11 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin yüzde 100 bağlı ortaklıkları olan Tera Bau & Development GmbH, Tera Invest GmbH ve Tera Real Estate Management GmbH hakkındaki hukuki sürece ilişkin bilgi verildi.

ALMANYA'DAKİ ÜÇ ŞİRKET İÇİN GEÇİCİ İFLAS YÖNETİCİSİ ATANDI

Açıklamaya göre, Almanya'da bulunan üç bağlı ortaklık hakkında yürütülen iflas başvuru süreçleri kapsamında Düsseldorf Yerel Mahkemesi tarafından geçici koruma tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme kararları doğrultusunda şirketler için geçici iflas yöneticisi de atandı. Böylece PEKGY'nin Almanya'daki üç bağlı ortaklığına ilişkin iflas başvuru sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

PEKGY'DEN FİNANSAL ETKİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirket, devam eden sürecin bağlı ortaklıklar ve konsolide finansal tablolar üzerindeki olası etkilerinin değerlendirildiğini bildirdi.

PEKGY açıklamasında, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve önem arz eden yeni bilgilerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Söz konusu mahkeme kararları, Almanya'daki üç bağlı ortaklığa ilişkin geçici tedbir ve yönetim sürecini kapsarken, sürecin PEKGY'nin konsolide finansal tablolarına etkisinin yapılacak değerlendirmeler sonrasında netleşmesi bekleniyor.

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