MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, şirketin temettü hak kullanım sürecine ilişkin ödeme işlemleri Merkezi Kaydi Sistem üzerinden gerçekleştirildi.

GOKNR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ ÖDEDİ?

Göknur Gıda'nın ikinci taksit temettü ödemesinde hisse başına brüt 0,3062928 TL, net 0,2603488 TL ödeme yapıldı.

Temettü ödemesine ilişkin hak kullanım tarihi 9 Kasım 2026 olarak açıklanırken ödeme işlemleri 11 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı.

GOKNR ikinci taksit temettü detayları:

Temettü bilgisi Tutar / Tarih Şirket Göknur Gıda (GOKNR) Hisse başına brüt temettü 0,3062928 TL Hisse başına net temettü 0,2603488 TL Hak kullanım tarihi 9 Kasım 2026 Ödeme tarihi 11 Kasım 2026

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